男擅自上網賣前女友私密影像 新北地院判刑5月

中央社／ 新北17日電

一名男子與前女友分手後，上交友軟體盜用前女友身分與照片，謊稱母親車禍急需用錢，將前女友私密照賣給網友，獲利8600元。新北地院依刑法無故散布性影像罪，判刑5月。

根據新北地檢署起訴書，張姓男子109年與被害女子交往期間，曾收到女子傳的私密影像。兩人分手後，張男112年5月在交友軟體上，向網友謊稱自己是女性，因母親車禍無法工作、家中急需用錢，想販賣私密照籌錢。

網友要求先看生活照確認身分，張男遂將被害女子生活照傳給網友騙取信任。網友信以為真，先後將新台幣4600元匯給張男，張男再將女子的私密影像傳給網友閱覽。

隔天張男又向網友表示，若母親發現帳戶內沒有錢會做傻事，要求再次匯款，網友再轉4000元給張男後，立即被張男封鎖。該網友被封鎖後察覺異狀，找到被害女子IG與其聯繫，女子才發現自己的私密影像遭販賣外流，向警方報案。

新北地方法院10日判決，張男與被害女子為前男女朋友，竟在分手後販賣女子性影像給他人，涉犯刑法第319條之第1項意圖營利未經他人同意，無故散布性影像罪，且應依第319條之3第4項規定，加重其刑至2分之1。

法官審酌，張男坦承犯行，但迄今尚未賠償被害者也未獲原諒，處有期徒刑5月，不得易科罰金，沒收犯案手機與犯罪所得8600元。可上訴。

前女友 分手
