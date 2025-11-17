色保全給錢誘騙少女拍裸照 恫嚇「抓去性虐」下場曝

新竹范姓保全結識未成年少女婷婷（化名），竟以給零用錢為誘餌，2年多來連續8次將少女帶往汽車旅館拍攝裸露照，後來更強行猥褻並恫嚇少女若不配合，將抓去性虐待。新竹地院認定范男嚴重侵害少女身心健全發展，依強制猥褻等罪判處有期徒刑5年。

判決書指出，范男於2022年2月因工作緣故結識當時年僅17歲的婷婷。他利用開車載送的機會，連續4次將婷婷帶至摩鐵，以給付零用金為代價，誘惑婷婷穿著情趣內衣，拍攝裸露上身與下體的照片。

范男食髓知味，另有2次在引誘婷婷拍攝裸照時，竟違反其意願，無視婷婷的拒絕與抵抗，強行以手撫摸她的胸部及下體等部位，並同時照相、錄影。

范男在2023年2月和4月，竟改採恐嚇手段，恫稱婷婷如果不配合拍攝，「可能會被抓去性虐待」，藉此脅迫婷婷進行自慰、打手槍等行為，並全程攝錄過程。

婷婷不堪長期威脅與侵害，鼓起勇氣報警。警方接獲報案後，持新竹地院核發的搜索票前往范男住所，扣得電腦主機、手機、硬碟、情趣用品、腳架等物證，查出范男引誘及強制猥褻少女的犯行。