快訊

木村拓哉升級iPhone 17 Pro最愛這色！試戴AirPods Pro 3「大變臉」

別以為所有茶都對健康好！哈佛醫曝7種喝茶習慣「壞胃又傷肝」

南市公務員出門會勘風災…竟跑到泳池猥褻2男童 重判8年8月

大學生當表妹家教卻要她脫衣練按摩 判1年8月緩刑5年

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

北部一名大學生當未成年表妹的家庭教師，卻命表妹脫衣加以猥褻，檢警偵辦，起訴男子；台北地方法院審理，表哥認罪、賠錢，法官依3個成年人故意對少年犯對受監督、照護之人利用權勢猥褻罪判他應執行有期徒刑1年8月，緩刑5年。

檢察官指控，這名男子2024年11月中利用就讀大學科系大樓的開放空間為表妹家教，要求表妹讓他練習按摩，帶著表妹進小房間脫掉衣物僅剩內褲，躺在地上按壓表妹四肢。

2024年12月底某晚，男子為表妹上完家教課後，又以練習按摩為理由，要求正值生理期的表妹褪去上半身所有衣物，進而按摩表妹四肢。

2024年12月30日下午，男子在父親經營的診所員工休息室教表妹練習題目，先隔著衣物撫摸表妹的腰部、胸部，再將手伸進衣服內撫摸表妹的腰部，後來因為診所員工進入休息室內才停手。

男子的表妹連續被性侵向友人訴苦，她友人陪同向學校反映，老師轉知表妹的母親，檢警查辦起訴男子，他在法院審理時認罪。

判決說，此男擔任表妹的家教，卻利用機會加以猥褻，嚴重妨害被害人身心健全成長，更致表妹因此需到身心診所就診，造成終生難以磨滅的傷害，不過，他犯後坦承犯行，開庭時遞交道歉信，態度尚可。

判決書指出，此男審判中與表妹、表妹的家人成立調解，如數賠償金錢，表妹家人也同意給予從輕量刑的機會，依法判刑，並宣告緩刑5年，但要他接受法治教育3場次。

北部一名男子利用擔任未成年表妹家教的機會，命表妹脫衣加以猥褻。示意圖／Ingimage
北部一名男子利用擔任未成年表妹家教的機會，命表妹脫衣加以猥褻。示意圖／Ingimage

家教 按摩 猥褻 診所 未成年
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

SBL史上最大假球簽賭案判決出爐！昔MVP柯旻豪7年判最重

料理家教只要準備一物「不用加一滴水和油」做出不沾鍋完美煎蛋

北聯幫跨海運3億槍毒案今開庭 洩密律師丁啟修直接認罪求緩刑

彰化密醫看牙28年…一審獲緩刑 檢方上訴成功判要關

相關新聞

獨／南市公務員出門會勘風災…竟跑到泳池猥褻男童 法院重判8年8月

台南市工務局建築工程科施姓工程員今年7月間向單位申請使用公務車，卻跑到一所國小撫摸2名兄弟檔男童下體並拍攝身體照片，遭檢...

大學生當表妹家教卻要她脫衣練按摩 判1年8月緩刑5年

北部一名大學生當未成年表妹的家庭教師，卻命表妹脫衣加以猥褻，檢警偵辦，起訴男子；台北地方法院審理，表哥認罪、賠錢，法官依...

台中酒客找坐檯女到旅館 想硬上房內爆肢體衝突…這下糗大

台中市鄭姓男子在去年5月間認識一名酒店坐檯女子，同月底鄭喝醉後在旅館內撥打電話找女子，談妥2500元赴約，但女子到場後，...

妙齡直播主控廠商性侵 他反控「砲友借不到錢報復」一審無罪 二審逆轉

台中市彭姓男子涉在2023年6月間，在北屯區一間租屋處，性侵妙齡女直播主，女直播主提告，一審審理時，彭男辯稱，雙方是合意...

24歲男偷拍裙底遭活逮 辯稱「誤觸手機」...警查出15張私密照

台北市中山區榮星花園公園前天發生偷拍案件，24歲魏姓男子在等紅綠燈時，見一名22歲身穿短裙的女保險業務員經過，突然色性大...

家庭噩夢！台東男子濫用親權性侵女兒 法院重判15年

台東1名男子阿雄（化名）因長期性侵自己未滿14歲、且具輕度精神障礙的女兒小鳳（化名），案經檢方起訴；法院審理時認為阿雄身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。