大學生當表妹家教卻要她脫衣練按摩 判1年8月緩刑5年

北部一名大學生當未成年表妹的家庭教師，卻命表妹脫衣加以猥褻，檢警偵辦，起訴男子；台北地方法院審理，表哥認罪、賠錢，法官依3個成年人故意對少年犯對受監督、照護之人利用權勢猥褻罪判他應執行有期徒刑1年8月，緩刑5年。

檢察官指控，這名男子2024年11月中利用就讀大學科系大樓的開放空間為表妹家教，要求表妹讓他練習按摩，帶著表妹進小房間脫掉衣物僅剩內褲，躺在地上按壓表妹四肢。

2024年12月底某晚，男子為表妹上完家教課後，又以練習按摩為理由，要求正值生理期的表妹褪去上半身所有衣物，進而按摩表妹四肢。

2024年12月30日下午，男子在父親經營的診所員工休息室教表妹練習題目，先隔著衣物撫摸表妹的腰部、胸部，再將手伸進衣服內撫摸表妹的腰部，後來因為診所員工進入休息室內才停手。

男子的表妹連續被性侵向友人訴苦，她友人陪同向學校反映，老師轉知表妹的母親，檢警查辦起訴男子，他在法院審理時認罪。

判決說，此男擔任表妹的家教，卻利用機會加以猥褻，嚴重妨害被害人身心健全成長，更致表妹因此需到身心診所就診，造成終生難以磨滅的傷害，不過，他犯後坦承犯行，開庭時遞交道歉信，態度尚可。