家庭噩夢！台東男子濫用親權性侵女兒 法院重判15年

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東1名男子阿雄（化名）因長期性侵自己未滿14歲、且具輕度精神障礙的女兒小鳳（化名），案經檢方起訴；法院審理時認為阿雄身為父親，竟利用父女關係及居住便利，多次對小鳳性侵害行為，已造成小鳳身心重大傷害，依加重強制性交及加重強制猥褻罪重判處15年有期徒刑。

判決書指出，受害的小鳳從小與祖母同住，犯罪行為發生於小鳳就讀小學4年級至國中2年級期間。阿雄曾在小鳳獨自睡在家中時，趁酒後將衣物脫去，對其親吻、撫摸及性交；另也曾在開車接送她上下學時，於車內對其猥褻。

小鳳後來向學校輔導老師及社工陳述遭受父親性侵，並多次入院接受精神科治療，診斷包括持續性憂鬱症、創傷後壓力症及雙向情緒障礙。醫院驗傷報告亦顯示小鳳有陳舊性撕裂傷及性行為相關感染。

法院經綜合證據，包括小鳳自述、警詢、社工及醫院診斷報告，認定證述可信，且其身心狀況與被告行為高度相關。阿雄在偵查及庭審中，對猥褻行為坦承，但否認性交行為，法院仍認定其犯行成立。

此外，法院提及阿雄具有多次妨害性自主前科，包括對其他未成年少女性侵或猥褻紀錄，且素行不佳。審酌被告犯罪手段、侵害對象為直系親屬，以及對小鳳造成難以磨滅的身心創傷，判決依罪刑相應，應執行有期徒刑15年。

法院強調，本案凸顯父母親職責與未成年子女保護的重要性，也提醒社會重視家暴及性侵防治工作，保障兒少安全與身心健康。

聯合報關心您：遇到家暴事件、身體虐待、性侵害、性騷擾，請打113保護專線。

台東1名男子阿雄（化名）因長期性侵自己未滿14歲、且具輕度精神障礙的女兒小鳳（化名），法院審結依加重強制性交及加重強制猥褻罪重判處15年有期徒刑。本報資料照片
台東1名男子阿雄（化名）因長期性侵自己未滿14歲、且具輕度精神障礙的女兒小鳳（化名），法院審結依加重強制性交及加重強制猥褻罪重判處15年有期徒刑。本報資料照片

