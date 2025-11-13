快訊

惡劣！台中潛店老闆侵入裸睡女學員房間 指侵下體打手槍判7年10月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓潛水店老闆兼教練，涉在前年6月間，邀約一名女學員在其經營的潛店慶生，期間趁女學員不注意時，翻找女學員包包後，得知女學員下榻旅館，事後再向旅館櫃台佯稱忘記攜帶房卡後，取得房卡進入當時裸睡的女學員房內，陳男在女學員掙扎下，仍以手指侵入女子下體、射精在女子肚子上，二審今駁回上訴，仍依妨害性自主罪，判7年10月徒刑，可上訴。

檢方調查，陳姓男子在台中市經營潛水店，也有擔任教練及醫療救護工作，陳男在前年初十，透過網路認識一名學潛水的女學員，因女學員6月生日，陳男在當月邀約女學員到他經營的潛店慶生。

陳男在聊天過程中，趁女學員不注意之際，翻找女學員的皮包，看到女學員的住宿旅館房卡，得知女學員當日下榻的旅館、房號，慶生在當日凌晨結束後，女學員返回旅館，陳男在同日上午8時許，向旅館業者佯稱忘記攜帶房卡後，向業者取得房卡，順利進入女學員房間

女學員當時裸睡，看到陳男入房十分驚訝，陳男佯稱送早餐進房後，不顧女學員要陳男離開，反而關燈、脫去身上衣物，強壓女學員親吻、上下其手，不顧女學員掙扎，陳男以手指侵入女學員下體得逞，最後射精在女學員肚子上才離開。

女學員事後向朋友告知此事後，報警提告，檢方依侵入住宅強制性侵罪起訴。

一審時，陳男否認犯行，辯稱當時雙方互動良好，女學員沒有拒絕，也沒有把手指侵入女學員下體。

一審審認，女學員證稱，陳男犯行時稱「很喜歡你、已經離婚單身了，希望我做他女朋友」，她則回「若真的喜歡我，不該這樣對我，你這樣是強暴」，陳男才射精在她的肚子上。

另外，陳男曾在案發前，使用女學員手機，傳送女學員的個人資料到自己手機後，女學員事後發現後，還傳訊詢問「請問你是」，陳男回覆「阿〇教練」，有簡訊截圖可稽。

法官認為，陳男未告知女學員即拿女學員手機，傳送資料給自己，除證明其心可議外，也可推論陳男有未經女學員同意，翻找女學員手機內訂房紀錄、包包的犯行，以及未經女學員同意，進入其房間的故意。

一審認為，根據女學員證詞、相關證人的對話紀錄，可認定陳男侵入女學員房間後，強制性交的犯行，輔以陳男犯後不認罪，已與被害人達成和解等情狀，依侵入住宅強制性交罪，判刑7年10月。

全案檢方與陳男都提起上訴，台中高分院今天審結，駁回上訴，維持一審原判，仍可上訴最高法院。

台中市陳姓潛水店老闆涉嫌性侵女學員，二審駁回上訴，判刑7年10月。示意圖／本報資料照
房間 教練 肚子
