北市中山區「地下室養生館」被查獲3次性交易 慘遭斷水斷電

位於台北市中山區中山北路二段一處住宅大樓地下室的妤月男女美容坊，長期假藉養生館之名，暗中媒介性交易，中山警分局掌握情資，連續3次查緝，共查獲26人，昨天更會同市府單位執行「斷水斷電」，徹底斬斷不法根源。

警方指出，該養生館業者藉合法名義掩護非法行為，去年11月、今年2月和9月分別被三度查獲現場性交易，查扣證物並將涉案男女依妨害風化罪嫌移送法辦，另移請市府裁罰。

中山警方表示，這家地下養生館多次違法再犯，警方除依法送辦外，並報請台北市都市發展局依法對業者開罰，昨天更聯合建管處、台電及自來水公司共同執行斷水斷電，展現市政團隊斷根除源的決心。