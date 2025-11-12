狠男矯正、假釋期滿又勒斃前女友 犯防學者：人格雛形未改變

男子李明宗2008年勒斃前女友被依殺人罪重判18年半徒刑，6年前假釋出獄，未料今年9月刑滿不久，日前又犯案勒死大2歲的周姓前女友。李男歷經矯正與假釋保護管束，再度對親密伴侶痛下毒手，犯罪防治專家認為，李男人格雛形未改變，當再有事端時就可能觸發黑暗面，若身邊有類似背景伴侶，建議要拉長觀察期。

男子李明宗2度犯下殺人案，桃園地院羈押獲准。矯正署指出，李男在監行狀尚屬正常，經假釋審理後於2019年核准出監；桃園平鎮警方指出，李男2019年11日獲准假釋後，需每個月至少一次定期向榮譽觀護人協會報到，不過今年9月假釋保護管束期滿，李不用再向觀護人報到，會列入警方戶籍轄區治安人口，由員警加強注意。

李明宗十多年來歷經監禁到假釋，刑滿才剛滿2個多月就又再度犯案，犯罪防治專家學者普遍認為，人格問題較大，男子原就不善於維持關係，長期監禁更難有機會改變。

國立中正大學犯罪防治系教授兼教育學院院長鄭瑞隆說，該名李姓男子才剛脫離保護管束就再犯，令人遺憾，他認為，李男第一次犯案時，若有以家暴殺人案件處理，在監獄矯正階段就會加入家暴加害人的專業治療，如果沒有，可能就缺少了相關治療。

鄭瑞隆認為，男子提前假釋，可以判定其在監獄表現良好，法務部矯正機關依程序處置並無問題，重點在於男子仍舊再犯，代表其具有某種人格狀態，未獲得改變，當進入到親密關係時，雙方又出現情感或財務面糾葛，在談判時就容易出現毀滅性反應。

「沒事就沒事，當有事端的時候，就原形畢露。」鄭瑞隆說，李姓男子在矯正與保護管束階段可能善於隱藏自己的狀況，在期滿不久後就爆發，確實值得深究，他認為，假釋審查提報已逐漸趨嚴，也需要進一步了解觀護人6年以來的觀察評估情形為何？

鄭瑞隆也提醒，男子可能有人格障礙，當慣用處理親密關係的方式沒有改變時，有與其互動的人要特別注意，要以「預防復發」的概念拉長觀察期，到底適不適合成為伴侶，需要比一般人往來花更多時間觀察，否則一面臨決裂時，就可能遭遇危險攻擊。