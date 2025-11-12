復合不成玉石俱焚？桃園男殺人刑滿再犯情殺 專家：情緒關係均失控
桃園李姓男子本月10日清晨找周姓前女友求復合未果，動手勒斃她後自戕報警，檢警清查發現，李於17年前也因復合不成勒斃歐姓前女友，遭重判18年6月，2019年底獲假釋付保護管束，直到今年9月刑滿，詎料又因感情再犯情殺案，專家認為，李男恐有情緒和關係處理不佳等問題，應尋求專業諮詢。
專家表示，根據現有訊息得知，李男與周女這對情侶分手至少超過月餘，此案仍應被視為親密關係中的暴力（類似於家暴案件），因為雙方仍存在爭執或糾葛。據悉，李男因前案獲判18年6月徒刑，連同羈押與服刑的期間有12年餘，目前已被羈押，未來進入法院審理程序，可能將先進行精神鑑定。
至於李男為何一再重蹈覆轍，專家指出，核心問題在於無法妥善處理親密關係的維持與破裂，李男顯然有情緒和關係處理不佳的問題，並且可能具有暴力的特質。
專家進一步分析，導致他暴力的潛在因素可能包括精神問題、物質濫用（例如酒癮、藥癮）或是人格問題。若想解決再犯問題必須從根本上著手，除了司法審判和矯正機關，李男也需要尋求專業幫助，例如一般心理諮商、精神科治療或是戒治服務。
