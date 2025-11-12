快訊

桃園恐怖情人重蹈覆轍殺女友 專家籲察覺1現象要小心

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園49歲李男10日因復合不成，於前女友家外空地勒斃對方，而李男10多年前也以同樣手法勒斃當年女友，入獄服刑近年才出獄，卻又再犯。對於分手悲劇頻傳，勵馨基金會引述「情緒容納之窗」理論，民眾平時應觀察伴侶在吵架、情緒不好時的言行舉止，若察覺對方「變一個人」，務必在適當時間、有他人陪同下安全地處理關係，避免硬碰硬激化情緒。

勵馨基金會桃園分事務所主任賴文珍說明，美國精神科醫生Dan Siegel於1991年提出「情緒容納之窗（The window of tolerance）」理論，認為每個人都有一個自動調節情緒的範圍，當情緒落在身心容納之窗的範圍內，身心狀態可以容納適度的壓力，但若超過身心容納的上限，就有可能失控。

賴文珍認為，李男可能有極高的不安全感，經多年牢獄生活回歸社會，歷經長時間的隔離，對於情感、愛及關注充滿需求， 若平常沒有特別的刺激，情緒經常維持在一定範圍內，但當被提分手後已經脫離情緒容納之窗，若他能在第一時間向外尋求情緒協助，那悲劇其實可以避免。

賴文珍表示，被害女友過去應能觀察李男平時的行為反應，如果覺得對方反常了，硬碰硬就會激化情緒，讓自己陷於危險。因此未來或現在任何人正在面臨情感上的抉擇，可以多深思「容納之窗」觀念，了解對方的情緒狀態，一來在適當的時間談分手，不要有任何挑釁，二來要找人同行較安全。

賴文珍強調，平時在與對象交往時，可以藉由對方面對動物、小孩的態度，或是平常吵架時的做法、說法和舉止來進一步觀察，衡量對方的言行是否會令自己感到害怕，覺得對方「變一個人」就要有所小心，呼籲「不要覺得他／她今天情緒不好才會這樣」，萬一一而再再而三發生，務必要有所警覺。

分手悲劇頻傳，勵馨基金會引述「情緒容納之窗」理論，民眾平時應觀察伴侶在吵架、情緒不好時的言行舉止，若察覺對方「變一個人」，務必在適當時間、有他人陪同下安全地處理關係，避免硬碰硬激化情緒。示意圖／AI生成
