新竹狼父猥褻女兒搖晃床驚醒妻！學校獲報揭獸行 法院判7月
新竹男子趁與妻女同房時，竟對熟睡中的親生女兒伸出狼爪，以舌頭舔下體、以手指觸摸陰部及撫摸胸部，妻子因察覺異常搖晃而驚醒，女兒向學校老師提及此事，全案才曝光；新竹地方法院審理後，將男子依成年人故意對少年犯乘機猥褻罪，判處7月徒刑。
判決書指出，該男子與妻子感情不睦，妻子在2019年即帶著女兒住進娘家，期間男子偶爾會前往探視妻女。2021年某日男子再次探視，當晚並留宿該處，並與妻女同住一房。
該男竟為滿足一己之私慾，罔顧倫常，趁女兒在其身旁睡著不知抗拒之際，將身體趴在女兒身上，拉下其外褲及內褲，以舌頭舔其下體，以手指觸摸其陰部及撫摸其胸部猥褻得逞。當時乙女母親因察覺異常搖晃而驚醒，當場發現並制止。
之後因女兒在校向老師提及此事，經學校通報，全案甫曝光。案經警方移送偵辦，檢察官提起公訴。雖然該男矢口否認上情，辯稱只有抱著女兒，但妻女指訴歷歷，並有政府社工的訪視紀錄表、性侵害犯罪事件通報表等可供佐證。
法官審酌，該男竟為滿足其性慾而乘機猥褻，嚴重戕害女兒身心健全及人格發展，對於女兒、妻子造成傷害甚鉅，應予嚴厲非難；並審酌男子犯後於法院審理中始坦認犯行，認該男犯成年人故意對少年犯乘機猥褻罪，處有期徒刑7月。
