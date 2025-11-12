快訊

獨／了解藍營國防預算立場 AIT處長谷立言拜會鄭麗文

宜蘭大淹水護理師急上班救人 老爸推竹筏「連人帶機車」護送女兒出勤

新壽解約議會過了！輝達是否來台設分公司 李四川這樣說

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹狼父猥褻女兒搖晃床驚醒妻！學校獲報揭獸行 法院判7月

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

一名男子在女兒熟睡時伸出狼爪，一旁的妻子及時察覺阻止。示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
一名男子在女兒熟睡時伸出狼爪，一旁的妻子及時察覺阻止。示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

新竹男子趁與妻女同房時，竟對熟睡中的親生女兒伸出狼爪，以舌頭舔下體、以手指觸摸陰部及撫摸胸部，妻子因察覺異常搖晃而驚醒，女兒向學校老師提及此事，全案才曝光；新竹地方法院審理後，將男子依成年人故意對少年犯乘機猥褻罪，判處7月徒刑。

判決書指出，該男子與妻子感情不睦，妻子在2019年即帶著女兒住進娘家，期間男子偶爾會前往探視妻女。2021年某日男子再次探視，當晚並留宿該處，並與妻女同住一房。

該男竟為滿足一己之私慾，罔顧倫常，趁女兒在其身旁睡著不知抗拒之際，將身體趴在女兒身上，拉下其外褲及內褲，以舌頭舔其下體，以手指觸摸其陰部及撫摸其胸部猥褻得逞。當時乙女母親因察覺異常搖晃而驚醒，當場發現並制止。

之後因女兒在校向老師提及此事，經學校通報，全案甫曝光。案經警方移送偵辦，檢察官提起公訴。雖然該男矢口否認上情，辯稱只有抱著女兒，但妻女指訴歷歷，並有政府社工的訪視紀錄表、性侵害犯罪事件通報表等可供佐證。

法官審酌，該男竟為滿足其性慾而乘機猥褻，嚴重戕害女兒身心健全及人格發展，對於女兒、妻子造成傷害甚鉅，應予嚴厲非難；並審酌男子犯後於法院審理中始坦認犯行，認該男犯成年人故意對少年犯乘機猥褻罪，處有期徒刑7月。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

猥褻 新竹 妻子 性侵害
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

網爆新竹殯葬所冰庫遺體遭偷拍 市府：承包員工涉事列黑名單

他停車場撲倒女…摀嘴扯衣舔耳下體頂臀 這原因改判2年

何志勇宣布參選新竹市長 拋2026藍白合示範區

他驚覺台北物價超便宜 網共鳴：那處是天龍國中的天龍國

相關新聞

新竹狼父猥褻女兒搖晃床驚醒妻！學校獲報揭獸行 法院判7月

新竹男子趁與妻女同房時，竟對熟睡中的親生女兒伸出狼爪，以舌頭舔下體、以手指觸摸陰部及撫摸胸部，妻子因察覺異常搖晃而驚醒，...

17年前鬧分手勒斃對方…刑滿又勒斃一人 法院羈押理由曝

男子李明宗2008年7月間，因大13歲已婚女友要分手，趁著在地下停車場談判時，動手勒斃她，當年遭重判18年6月徒刑，李於...

人妻炫耀解鎖外籍男！她和黑人朋友做多人運動 綠帽夫收裸照崩潰

出軌已經很過份，進行「多人運動」就更加離譜。台灣桃園1名人夫突然收到facebook陌生人私訊，透露指其妻子最近經常約炮，甚至「跟那黑人朋友玩多人運動」，同時傳送相關對話截圖和懷疑女方的裸照，對話內容為疑似妻子在LINE提及「我解鎖外籍」，人夫認出相關資料，相信妻子有外遇，慘戴綠帽的他不但申請離婚，而且將前妻告上法院。前妻否認偷腥，反稱遭到詐騙集團捏造「證據」，但法官拒絕接納被告口供，判處女方需賠償20萬新台幣。

台大女博士生遭女舍監強吻磨蹭…性騷擾不成立 法院判她勝訴原因曝光

一名台灣大學女博士生指控遭林姓女宿舍輔導員親吻、擁抱、磨蹭、要求陪睡，並傳訊息、打電話騷擾，甚至找室友探查她的行蹤，她向...

大學講師淪偷拍狼…圖書館見女學生漂亮 開錄影想拍內褲下場曝

時任台中朝陽科技大學兼任魏姓男老師在圖書館見1名女學生長的漂亮，刻意坐在她對面並持手機企圖偷拍裙底，魏一度遭檢警搜索最終...

狂追女房仲 男子還亮保險套暗示 被求償250萬 法官判刑2月賠10萬

彰化縣一名男仲介不斷打電話、傳訊息要約同業女仲介見面或請客吃飯，被女方拒絕後，甚至威脅要向女方公司檢舉，有一次還故意把保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。