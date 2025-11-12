快訊

17年前鬧分手勒斃對方…刑滿又勒斃一人 法院羈押理由曝

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

男子李明宗2008年7月間，因大13歲已婚女友要分手，趁著在地下停車場談判時，動手勒斃她，當年遭重判18年6月徒刑，李於6年前獲假釋出獄，今年9月刑滿，沒想到復合不成又勒斃大2歲周姓前女友，桃園地院認為，李否認故意殺人，除了滅證，恐有反覆實施可能，裁定羈押2個月。

法官裁定指出，被告李明宗經訊問後，坦承檢方聲請羈押理由書所載動手勒斃周女的犯行，但他否認有殺人的故意，不過參考聲押卷內診斷證明書、犯案現場周邊監視錄影畫面、扣案物等卷證可證明，認定犯嫌重大。

本案被告遭控涉嫌殺人，所犯最輕本刑為10年以上有期徒刑，犯案後，被告曾有自戕行為，包括醫療診斷書、監視器畫面及扣案證物，有相當理由認為被告有滅證之虞。

法院同時指出，被告過去於2008年間，曾因殺害交往對象遭判刑確定並服刑完畢，本案犯案過程與前案有相當相似性，有事時足以認定有反覆實施之虞。

法官審酌，為確保偵查與審理順利進行，並兼顧被告人身自由的限制及對公益的維護，法院認定有羈押必要。因此裁定羈押2月，被告如不服裁定，可於 10日內提起抗告。

49歲男子李明宗17年前求復合不成勒斃前女友，遭重判18年6月，6年前獲假釋，直到今年9月刑滿，詎料他又為了求復合不成，再度勒斃前女友，桃園地院認為他有滅證、反覆實施之虞，昨天裁定羈押2個月。記者陳恩惠／攝影
49歲男子李明宗17年前求復合不成勒斃前女友，遭重判18年6月，6年前獲假釋，直到今年9月刑滿，詎料他又為了求復合不成，再度勒斃前女友，桃園地院認為他有滅證、反覆實施之虞，昨天裁定羈押2個月。記者陳恩惠／攝影

前女友 殺人 分手
相關新聞

新竹狼父猥褻女兒搖晃床驚醒妻！學校獲報揭獸行 法院判7月

新竹男子趁與妻女同房時，竟對熟睡中的親生女兒伸出狼爪，以舌頭舔下體、以手指觸摸陰部及撫摸胸部，妻子因察覺異常搖晃而驚醒，...

17年前鬧分手勒斃對方…刑滿又勒斃一人 法院羈押理由曝

男子李明宗2008年7月間，因大13歲已婚女友要分手，趁著在地下停車場談判時，動手勒斃她，當年遭重判18年6月徒刑，李於...

人妻炫耀解鎖外籍男！她和黑人朋友做多人運動 綠帽夫收裸照崩潰

出軌已經很過份，進行「多人運動」就更加離譜。台灣桃園1名人夫突然收到facebook陌生人私訊，透露指其妻子最近經常約炮，甚至「跟那黑人朋友玩多人運動」，同時傳送相關對話截圖和懷疑女方的裸照，對話內容為疑似妻子在LINE提及「我解鎖外籍」，人夫認出相關資料，相信妻子有外遇，慘戴綠帽的他不但申請離婚，而且將前妻告上法院。前妻否認偷腥，反稱遭到詐騙集團捏造「證據」，但法官拒絕接納被告口供，判處女方需賠償20萬新台幣。

台大女博士生遭女舍監強吻磨蹭…性騷擾不成立 法院判她勝訴原因曝光

一名台灣大學女博士生指控遭林姓女宿舍輔導員親吻、擁抱、磨蹭、要求陪睡，並傳訊息、打電話騷擾，甚至找室友探查她的行蹤，她向...

大學講師淪偷拍狼…圖書館見女學生漂亮 開錄影想拍內褲下場曝

時任台中朝陽科技大學兼任魏姓男老師在圖書館見1名女學生長的漂亮，刻意坐在她對面並持手機企圖偷拍裙底，魏一度遭檢警搜索最終...

狂追女房仲 男子還亮保險套暗示 被求償250萬 法官判刑2月賠10萬

彰化縣一名男仲介不斷打電話、傳訊息要約同業女仲介見面或請客吃飯，被女方拒絕後，甚至威脅要向女方公司檢舉，有一次還故意把保...

