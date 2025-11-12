17年前鬧分手勒斃對方…刑滿又勒斃一人 法院羈押理由曝

男子李明宗2008年7月間，因大13歲已婚女友要分手，趁著在地下停車場談判時，動手勒斃她，當年遭重判18年6月徒刑，李於6年前獲假釋出獄，今年9月刑滿，沒想到復合不成又勒斃大2歲周姓前女友，桃園地院認為，李否認故意殺人，除了滅證，恐有反覆實施可能，裁定羈押2個月。

法官裁定指出，被告李明宗經訊問後，坦承檢方聲請羈押理由書所載動手勒斃周女的犯行，但他否認有殺人的故意，不過參考聲押卷內診斷證明書、犯案現場周邊監視錄影畫面、扣案物等卷證可證明，認定犯嫌重大。

本案被告遭控涉嫌殺人，所犯最輕本刑為10年以上有期徒刑，犯案後，被告曾有自戕行為，包括醫療診斷書、監視器畫面及扣案證物，有相當理由認為被告有滅證之虞。

法院同時指出，被告過去於2008年間，曾因殺害交往對象遭判刑確定並服刑完畢，本案犯案過程與前案有相當相似性，有事時足以認定有反覆實施之虞。

法官審酌，為確保偵查與審理順利進行，並兼顧被告人身自由的限制及對公益的維護，法院認定有羈押必要。因此裁定羈押2月，被告如不服裁定，可於 10日內提起抗告。