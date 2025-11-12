大學講師淪偷拍狼…圖書館見女學生漂亮 開錄影想拍內褲下場曝

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

時任台中朝陽科技大學兼任魏姓男老師在圖書館見1名女學生長的漂亮，刻意坐在她對面並持手機企圖偷拍裙底，魏一度遭檢警搜索最終才認罪；台中地院刑事庭依無故攝錄他人性影像未遂罪判他3月；民事庭以魏造成女學生身心痛苦，再判他應給付8萬元，可上訴。

檢方起訴指出，魏男2023年11月8日晚上6點多，在校內圖書館2樓見1名女學生在座位上用手機，就坐到對面並將手機開錄影，多次伸到座位下方企圖偷拍她內褲。女學生驚覺有異嚇得離開，警方獲報調根據閱監視器，也認為魏行徑詭異，持搜索票搜索查扣他手機。

檢方訊時，魏矢口否認，辯稱拿手機在充電，因注意到女學生長得漂亮，才從座位下拍攝她臉部，沒有要拍其身體隱私部位。

台中地院刑事庭指出，魏男在警詢、偵查，及法院第1次、第2次訊問時均矢口否認犯行，直到第3次提示監視器畫面勘驗他才改口認罪，依無故攝錄他人性影像未遂罪判他3月徒刑，得易科罰金。另考量魏雖無前科，但犯案時為大學兼任講師，竟趁課間休息時前往圖書館犯罪，不予緩刑。

女學生再提附帶民事訴訟，主張向校方提性騷擾申訴經調查成立，她遇害身心受創對魏求償10萬元；其父母也說，女兒當時在學，依社會通念仍是父母眼中未出社會、羽翼未豐的稚女，雙親陪伴她度過創傷付出更多心力，2人也對魏求償10萬元。

魏男表示，他對女學生感到抱歉，有想透過律師道歉，但無法聯繫上對方。

民事庭查，魏竊錄女學生裙底未遂，造成她心生畏怖、恐慌且感受冒犯，身心受相當痛苦，考量2人互不認識，魏竟在公眾得進出的圖書館企圖偷拍她，審酌侵害程度等一切情狀，判魏應給付女學生8萬元。

民事庭也認為，女學生遭偷拍，與其父母身分法益是否受侵害，仍屬二事，認為父母求償無據予以駁回。

時任朝陽科大魏姓兼任講師在圖書館企圖偷拍女學生裙底。示意圖／ingimage
