快訊

國旅住宿生意難做 台糖台北會館為何熱門到一房難求？

搶過頭…提前貼出「宜蘭停止上班上課」圖卡 多名民代恐觸法

瞬間強降雨！宜蘭蘇澳鎮恐怖驚魂夜 街道泡水滿目瘡痍畫面曝光

人妻炫耀解鎖外籍男！她和黑人朋友做多人運動 綠帽夫收裸照崩潰

香港01／ 撰文：田中貴

示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
出軌已經很過份，進行「多人運動」就更加離譜。台灣桃園1名人夫突然收到facebook陌生人私訊，透露指其妻子最近經常約炮，甚至「跟那黑人朋友玩多人運動」，同時傳送相關對話截圖和懷疑女方的裸照，對話內容為疑似妻子在LINE提及「我解鎖外籍」，人夫認出相關資料，相信妻子有外遇，慘戴綠帽的他不但申請離婚，而且將前妻告上法院。前妻否認偷腥，反稱遭到詐騙集團捏造「證據」，但法官拒絕接納被告口供，判處女方需賠償20萬新台幣。

陌生女舉報人妻︰跟那黑人朋友玩多人運動

台媒於今年11月報道，案件在桃園地院進行審理，提告的男子於2006年12月和1名女子結婚，雙方一直相處融洽。到了2024年11月，人夫突然收到1名陌生女子在facebook的私訊，爆料指其妻子「她最近下班都去找人約炮」、「你還是管好你老婆，非常淫亂」、「她還跟那黑人朋友玩多人運動」、「看你自己的老婆被我男友X？」等，同時傳送1名女子的3張裸照，以及該個LINE帳號暱稱、頭像和對話截圖。

裸照女子外型和妻子吻合

人夫打開截圖畫面，內容是女方向不知名人士提及「我解鎖外籍」、「黑人」、「來自象牙海岸」、「他家裡還有3個室友都黑人啊」等。人夫證實該個帳號暱稱和頭像和妻子帳號一樣，裸照中的女子髮型、襪子，以及連身上黑痣亦和妻子吻合。人夫認定妻子和多名男子發生關係，2025年8月結束近19年婚姻，繼而將前妻告上法院，索償30萬新台幣（約7.5萬港元）。

女被告否認出軌

女方在庭上否認出軌，反而辯稱最近同被不知名網友無端謾罵，不排除是詐騙集團謊稱掌握其外遇證據，所以試圖詐騙，甚至騷擾恐嚇前夫，她亦提供被謾罵的訊息，包括「拋夫棄子就算了 ，還拿走錢？」、「象牙海岸的又大又長，我們都知道」 ，連女方同學都收到類似私訊，提及「還搬出來跟我男友上床」等內容。

法官判處賠償20萬新台幣

法官卻認為，相關訊息雖然提到金錢，但對方沒有要求女方或同學將錢匯入指定帳戶，和一般騙案不同，加上該3張裸照的確和女方吻合，認定被告結婚期間和其他人發生關係，行為侵害前夫的配偶權，判處賠償20萬新台幣，案件仍可上訴。

延伸閱讀：

15歲前女友拒「多人運動」！色男硬上　男友人助壓制　2人同重判

人夫轉發妻子露胸自拍照！邀女鄰居做多人運動　遭妻怒告下場慘了

文章授權轉載自《香港01》

妻子 運動 人夫 裸照
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

人妻炫耀解鎖外籍男！她和黑人朋友做多人運動 綠帽夫收裸照崩潰

出軌已經很過份，進行「多人運動」就更加離譜。台灣桃園1名人夫突然收到facebook陌生人私訊，透露指其妻子最近經常約炮，甚至「跟那黑人朋友玩多人運動」，同時傳送相關對話截圖和懷疑女方的裸照，對話內容為疑似妻子在LINE提及「我解鎖外籍」，人夫認出相關資料，相信妻子有外遇，慘戴綠帽的他不但申請離婚，而且將前妻告上法院。前妻否認偷腥，反稱遭到詐騙集團捏造「證據」，但法官拒絕接納被告口供，判處女方需賠償20萬新台幣。

狂追女房仲 男子還亮保險套暗示 被求償250萬 法官判刑2月賠10萬

彰化縣一名男仲介不斷打電話、傳訊息要約同業女仲介見面或請客吃飯，被女方拒絕後，甚至威脅要向女方公司檢舉，有一次還故意把保...

台中法律系男大生一再約少女嘿咻 法院斥「知法犯法」判10月恐入獄

台中某大學財經法律系一年級許姓男學生，先前因對少女性交經檢方緩起訴，但他不悔改又約另名13歲國中少女到網路咖啡館包廂摟抱...

公益團體理事長性侵女盲胞...稱「妳一定會回味無窮」 判7年2月定讞

台北市某公益團體理事長、重度視障的邱姓男子藉由出借按摩工作室給女盲胞暫住時性侵，犯後還說「經過我這樣的性愛教育，妳以後一...

黑幫剝削！軟禁少女毒打強迫賣淫 醫師社工揭發中壢淫窟

桃園市中壢區警方破獲天道盟同心會經營應召站，由26歲杜姓男子為主嫌，要求未成年女性友人協助向外界失學少女招募賣淫。其中一...

中壢破獲天道盟同心會應召站 救出10未成年少女逮10嫌

桃園市中壢區警方日前破獲天道盟同心會成員26歲杜男等人經營應召站。案經報請桃園地檢署指揮蒐證，鎖定杜嫌多處據點，聯合桃園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。