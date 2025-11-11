狂追女房仲 男子還亮保險套暗示 被求償250萬 法官判刑2月賠10萬

彰化縣一名男仲介不斷打電話、傳訊息要約同業女仲介見面或請客吃飯，被女方拒絕後，甚至威脅要向女方公司檢舉，有一次還故意把保險套放在手機背面亮給女仲介看，女仲介氣得提告並求償250萬元，彰化地方法院依跟蹤騷擾罪將男仲介判刑2月，並判需賠女方10萬元。

判決書指出，男仲介因工作關係認識女仲介，從2022年6月起就常傳訊息或打電話要求和女方見面，或要女方請客吃飯，有一次約女仲介在超商見面時，更故意把保險套放在手機背面，亮給女方看，暗示要女方和他發生性行為，並威脅女方若不從，就要向女仲介公司檢舉，並繼續騷擾。

男仲介承認有要約女方，但否認有拿保險套給女仲介看或暗示要與他發生性行為，不過法官根據女方提供的錄音資料，認定男仲介的確有騷擾行為，因此將他判刑2月。

女仲介也提出就醫診斷證明，表示因被男方跟蹤及騷擾，害她患有慢性創傷後壓力症，長期抑鬱、有被害妄想症、焦慮、情緒低落、無法入睡，精神無法集中，需長期服藥，導致她從2022年到2025年間共有43個月無法工作，生活陷入困難，因此向男方求償損失的工作所得105萬元，還有精神慰撫金145萬元，共求償250萬元。

不過男方辯稱女方就診時間是2022年12月，與他要約女方見面已相隔4個多月，無法證明女方的就診醫療是和他有關。