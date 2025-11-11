台中法律系男大生一再約少女嘿咻 法院斥「知法犯法」判10月恐入獄

台中某大學財經法律系一年級許姓男學生，先前因對少女性交經檢方緩起訴，但他不悔改又約另名13歲國中少女到網路咖啡館包廂摟抱、口交，許犯後賠償調解成立，並請求減刑；台中地院認為，許為法律系學生卻知法犯法，不足同情、不予緩刑，依妨害性自主罪判他10月，可上訴。

檢警調查，許男今年7月在某網咖搭訕少女並互加IG好友，同月22日以邀約打遊戲約她到網咖有床鋪的包廂見面，還不斷可以擁抱嗎等語，少女不堪其擾勉為同意，卻遭許環抱摸胸3分鐘，後又要求少女口交得逞，過程中少女驚見許疑似拿手機偷拍就馬上離去並報警。

許男落網後在警詢、檢方偵訊及法院審理時均坦承不諱，也和少女指證相符；少女證稱，許問她「可以抱一下嗎」，自己本來拒絕但許來回問了3、4次她覺得很煩才說「好抱一下」，但許又繼續問可不可以幫忙「吃」，還提議「1000塊可以嗎？」「2000塊可以嗎？」

少女說，因許男一直不停要求，她原本都堅持不要後來心軟答應；台中地院認為，少女先前雖拒絕，後因許不斷央求勉為同意，難認有違反其意願。

許男及辯護人並主張依刑法第59條情堪憫恕減刑，中院認為，案發時許就讀大學財經法律系，較一般人有相當法律智識，且他先前就曾對少女性交經檢方緩起訴，現仍於緩起訴期間內又再犯，可見他主觀惡性不輕，不足同情。