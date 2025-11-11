快訊

三星Galaxy S26發表會不延後爆「明年2月準時開賣」！手機處理器意外曝光

寶佳少東林家宏鐵了心搶中工經營權 戰線擴至中石化？

鳳凰颱風竟有主題曲！台語「轟轟轟」太魔性 網友狂cue舒華

公益團體理事長性侵女盲胞...稱「妳一定會回味無窮」 判7年2月定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台北市某公益團體理事長、重度視障的邱姓男子藉由出借按摩工作室給女盲胞暫住時性侵，犯後還說「經過我這樣的性愛教育，妳以後一定會回味無窮」，最高法院依對身體障礙之人犯強制性交罪判邱7年2月徒刑定讞。

邱與女子為舊識，女子因視障無法順利租屋，向邱短期分租邱位於台北市工作室，2023年4月10日起，女子睡工作室1樓按摩床，邱睡工作室2樓。

女子本來與邱約訂暫住3個月，但因故未覓得住所，商請邱讓她續住，並約好2023年10月15日就搬離，未料覓屋仍不順利，她又向邱表示要再續住，邱知道她無處容身，當天與女子交談結束後，強吻並掀衣撫摸胸部，再性侵得逞。

法院審理時，邱坦承親吻女子嘴巴、搓揉胸部，但辯稱是兩情相悅，沒有違反女方的意願。但女子作證指出，邱是職訓時認識的朋友，有教友關係，搬進邱的工作室前，跟邱從來沒有曖昧關係、沒有親密接觸。

女子表示，案發時她向邱求情「理事長，我現在快要尿出來了」，邱性侵時還一邊碎念說她情緒不良、不知道男歡女愛的快樂，事發後還說「經過我這樣的性愛教育，妳以後一定會回味無窮」，隔天她報警處理。

法院認為，被害人警詢、偵查、審理中證述一致，無任何矛盾或瑕疵，佐以被害人提出的傷單等旁證、她內褲驗出的檢體，確認邱性侵，邱惡性甚鉅，犯後否認犯行，且未與被害人和解，一、二審均判處7年2月徒刑，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

性侵 被害人
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

馬國63歲退休公務員7小時3度性侵女兒 最高判監30年兼鞭刑

吳亦凡死訊瘋傳！性侵入獄4年再傳「逃稅上億」律師爆料他真實狀態

他住公司員工宿舍 清晨醒來驚見被男同事性侵

高雄女酒醉搭錯車 男駕駛以為豔福上門竟載到旅館性侵

相關新聞

台中法律系男大生一再約少女嘿咻 法院斥「知法犯法」判10月恐入獄

台中某大學財經法律系一年級許姓男學生，先前因對少女性交經檢方緩起訴，但他不悔改又約另名13歲國中少女到網路咖啡館包廂摟抱...

公益團體理事長性侵女盲胞...稱「妳一定會回味無窮」 判7年2月定讞

台北市某公益團體理事長、重度視障的邱姓男子藉由出借按摩工作室給女盲胞暫住時性侵，犯後還說「經過我這樣的性愛教育，妳以後一...

黑幫剝削！軟禁少女毒打強迫賣淫 醫師社工揭發中壢淫窟

桃園市中壢區警方破獲天道盟同心會經營應召站，由26歲杜姓男子為主嫌，要求未成年女性友人協助向外界失學少女招募賣淫。其中一...

中壢破獲天道盟同心會應召站 救出10未成年少女逮10嫌

桃園市中壢區警方日前破獲天道盟同心會成員26歲杜男等人經營應召站。案經報請桃園地檢署指揮蒐證，鎖定杜嫌多處據點，聯合桃園...

屏東男警偷拍女警如廁被調職 分局FB發文「歡迎加入大家庭」惹議

屏東縣警局婦幼隊今年7月接獲女警報案，一線四星男警手機偷拍女警如廁，至少2名被害人女警，警方調查，邱姓男警坦承偷拍，遭記...

台中碩士男搭訕公園正妹要電話失敗 他拍臀洩欲這下糗大

台中市馮姓男子是碩士畢業，今年9月間行經北屯區一處公園時，發現一名妙齡女子在公園內講電話時，馮上前向女子要聯絡方式、電話...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。