公益團體理事長性侵女盲胞...稱「妳一定會回味無窮」 判7年2月定讞

台北市某公益團體理事長、重度視障的邱姓男子藉由出借按摩工作室給女盲胞暫住時性侵，犯後還說「經過我這樣的性愛教育，妳以後一定會回味無窮」，最高法院依對身體障礙之人犯強制性交罪判邱7年2月徒刑定讞。

邱與女子為舊識，女子因視障無法順利租屋，向邱短期分租邱位於台北市工作室，2023年4月10日起，女子睡工作室1樓按摩床，邱睡工作室2樓。

女子本來與邱約訂暫住3個月，但因故未覓得住所，商請邱讓她續住，並約好2023年10月15日就搬離，未料覓屋仍不順利，她又向邱表示要再續住，邱知道她無處容身，當天與女子交談結束後，強吻並掀衣撫摸胸部，再性侵得逞。

法院審理時，邱坦承親吻女子嘴巴、搓揉胸部，但辯稱是兩情相悅，沒有違反女方的意願。但女子作證指出，邱是職訓時認識的朋友，有教友關係，搬進邱的工作室前，跟邱從來沒有曖昧關係、沒有親密接觸。

女子表示，案發時她向邱求情「理事長，我現在快要尿出來了」，邱性侵時還一邊碎念說她情緒不良、不知道男歡女愛的快樂，事發後還說「經過我這樣的性愛教育，妳以後一定會回味無窮」，隔天她報警處理。