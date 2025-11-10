黑幫剝削！軟禁少女毒打強迫賣淫 醫師社工揭發中壢淫窟

快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市中壢區警方破獲天道盟同心會經營應召站，由26歲杜姓男子為主嫌，要求未成年女性友人協助向外界失學少女招募賣淫。其中一名少女因不服從，遭軟禁毆打並簽本票強迫賣淫，今年3月間少女偷跑至醫院就醫求救，醫師及社工察覺有異立即報警，全案才東窗事發。

據了解，中壢警方今年3月接獲中壢區天晟醫院及家防中心社工通報，一名未成年少女稱遭杜嫌等人強暴、威脅，長期監控軟禁被迫從事性交易，警方隨即成立專案小組擴大偵辦，報請桃園地檢署指揮偵辦。

經調查，杜嫌等10人於去年1月起至今年6月間經營性交易應召站，杜嫌透過認識的未成年少女小花（化名），對外拉攏失學少女，引誘失學少女為了賺錢從事性交易；杜男透過組織化經營，招募未成年少女並透過網路廣告派客，再抽取少女性交易所得5成，形成黑幫式剝削。

據悉，其中杜嫌以假交往同居為名容留另名少女真真（化名）安排旅館接客，真真不服從慘遭毆打、監禁及恐嚇，並逼迫簽本票與借據，收走手機軟禁長達1個月，更強迫賣淫數10次，杜男還以偽造對話誣陷洩漏客資凌虐長達數小時。

而小花則被迫不斷對外招募少女，杜姓主嫌以毆打、強迫全裸拍攝影片威脅上傳網路，再逼簽85萬借據等，持續迫使她招募未成年少女。

警方經蒐證後，於今年6月間持拘票及搜索票先在中壢及平鎮區查獲26歲杜姓主嫌、3名同案及小花到案說明，另於中壢區多地救出未成年少女及泰籍女子共16人，脫離應召集團掌控。再於今年8月查獲同案林、陳、何、彭、周等犯嫌到案說明，全案依法偵辦。

桃園地檢署日前偵結，杜姓主嫌主要涉犯人口販運防制法意圖營利利用未滿18歲之人實行依我國法律有刑罰規定之行為，及兒童及少年性剝削防制條例引誘招募媒介未成年人從事有對價性交、刑法妨害風化等罪嫌起訴並羈押獲准。

42歲胡姓男子於案件負責後勤支援、負責補給品、收帳及接送外籍小姐。圖／警方提供
全案除救出10名未成年少女，另查獲從事性交易的11名逾期居留泰籍女子，依法移請移民署辦理收容遣返事宜。圖／警方提供
21歲陳姓男子（中）為杜嫌副手，案件負責管理小姐並涉及毆打恐嚇及拍攝性影像。圖／警方提供
全案除救出10名未成年少女，另查獲從事性交易的11名逾期居留泰籍女子，依法移請移民署辦理收容遣返事宜。圖／警方提供
