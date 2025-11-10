黑幫剝削！軟禁少女毒打強迫賣淫 醫師社工揭發中壢淫窟

桃園市中壢區警方破獲天道盟同心會經營應召站，由26歲杜姓男子為主嫌，要求未成年女性友人協助向外界失學少女招募賣淫。其中一名少女因不服從，遭軟禁毆打並簽本票強迫賣淫，今年3月間少女偷跑至醫院就醫求救，醫師及社工察覺有異立即報警，全案才東窗事發。

據了解，中壢警方今年3月接獲中壢區天晟醫院及家防中心社工通報，一名未成年少女稱遭杜嫌等人強暴、威脅，長期監控軟禁被迫從事性交易，警方隨即成立專案小組擴大偵辦，報請桃園地檢署指揮偵辦。

經調查，杜嫌等10人於去年1月起至今年6月間經營性交易應召站，杜嫌透過認識的未成年少女小花（化名），對外拉攏失學少女，引誘失學少女為了賺錢從事性交易；杜男透過組織化經營，招募未成年少女並透過網路廣告派客，再抽取少女性交易所得5成，形成黑幫式剝削。

據悉，其中杜嫌以假交往同居為名容留另名少女真真（化名）安排旅館接客，真真不服從慘遭毆打、監禁及恐嚇，並逼迫簽本票與借據，收走手機軟禁長達1個月，更強迫賣淫數10次，杜男還以偽造對話誣陷洩漏客資凌虐長達數小時。

而小花則被迫不斷對外招募少女，杜姓主嫌以毆打、強迫全裸拍攝影片威脅上傳網路，再逼簽85萬借據等，持續迫使她招募未成年少女。

警方經蒐證後，於今年6月間持拘票及搜索票先在中壢及平鎮區查獲26歲杜姓主嫌、3名同案及小花到案說明，另於中壢區多地救出未成年少女及泰籍女子共16人，脫離應召集團掌控。再於今年8月查獲同案林、陳、何、彭、周等犯嫌到案說明，全案依法偵辦。