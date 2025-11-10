中壢破獲天道盟同心會應召站 救出10未成年少女逮10嫌
桃園市中壢區警方日前破獲天道盟同心會成員26歲杜男等人經營應召站。案經報請桃園地檢署指揮蒐證，鎖定杜嫌多處據點，聯合桃園市警局少年隊兵分多路前往中壢區、新屋區、八德區及大溪區等處搜索，成功瓦解該犯罪集團，逮捕杜嫌等10人依法送辦。
中壢警分局表示，日前接獲天晟醫院及家防中心社工通報，有未成年少女遭長期監控軟禁，受迫從事性交易。立即與少年隊組成專案小組，並報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，同時積極蒐證。
偵辦過程中發現杜嫌等人不斷吸收未成年少女從事性交易，更發現另一名未成年少女小莉（化名）遭到杜嫌等人強迫拍攝全裸影片，還簽下85萬借據。
專案小組在完整蒐證後，持拘票及搜索票前往中壢、新屋、八德及大溪區等據點，將杜嫌等10人帶回，並查扣手機、筆電、鎮暴槍、武士刀等證物，更扣得不法所得新台幣31萬元及價值約130萬元的金項鍊1條。全案警詢後依兒童及兒少性剝削防制條例、組織犯罪條例、妨害風化等罪嫌移送偵辦。
警方指出，全案共救出10名未成年少女，並通報社工介入，另查獲從事性交易的11名逾期居留泰籍女子，依法移請移民署辦理收容遣返事宜。更循線將與未成年從事性交易的25名嫖客通知到案，警詢後依兒少性剝削罪嫌函送偵辦。
