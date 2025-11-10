快訊

屏東男警偷拍女警如廁被調職 分局FB發文「歡迎加入大家庭」惹議

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣警局婦幼隊今年7月接獲女警報案，一線四星男警手機偷拍女警如廁，至少2名被害人女警，警方調查，邱姓男警坦承偷拍，遭記一大過與調地處分，移送檢方偵辦。該名男警調職分局在粉專發文「歡迎加入大家庭」。

據了解，分局小編並不知邱姓員警調職原因，經二組提醒當天貼文已刪除，並沒有對男女平權、性別平等工作的貶抑與輕蔑。

屏東縣警局表示，全案發生今年7月，1線4星男警持手機偷拍女警如廁。女警發現後，通報單位主管隊長，在隊長陪同下到婦幼隊報案，全案並報請檢方指揮偵辦。邱姓員警到案後坦承偷拍、懊悔。警詢後依違反刑法妨害秘密與不實影像罪移送檢方偵辦。警方調查，該名警察被調地、記一大過處分。

涉及偷拍的員警其父親也在屏東縣警界服務是2線2星組長，父子現不在同一個分局服務。據了解，有女警看到邱還正常上班都嚇死了。也有看不下去的員警認為，屏東縣警局處理的態度很消極，只為自己官位、批官官相護，讓受害女警情何以堪。

屏東縣警察局邱姓員警涉偷拍女警上廁所，被害2名女警報案，警方報請屏東地檢署偵辦，邱姓員警涉違反妨害秘密與不實影像罪移送檢方偵辦後，並調地記一大過處份。記者劉星君／攝影
屏東縣警察局邱姓員警涉偷拍女警上廁所，被害2名女警報案，警方報請屏東地檢署偵辦，邱姓員警涉違反妨害秘密與不實影像罪移送檢方偵辦後，並調地記一大過處份。記者劉星君／攝影
屏東縣警局婦幼隊今年7月接獲報案，一線四星邱姓男警手機偷拍女警如廁，至少2名被害女警。邱男調地記一大過，未料新調職的分局在粉專發文「歡迎加入大家庭」。分局小編並不知邱姓員警調職原因，經二組提醒當天貼文已刪除。圖／讀者提供
屏東縣警局婦幼隊今年7月接獲報案，一線四星邱姓男警手機偷拍女警如廁，至少2名被害女警。邱男調地記一大過，未料新調職的分局在粉專發文「歡迎加入大家庭」。分局小編並不知邱姓員警調職原因，經二組提醒當天貼文已刪除。圖／讀者提供

屏東縣 女警 偷拍 性別平等 警察

