屏東男警偷拍女警如廁被調職 分局FB發文「歡迎加入大家庭」惹議
屏東縣警局婦幼隊今年7月接獲女警報案，一線四星男警手機偷拍女警如廁，至少2名被害人女警，警方調查，邱姓男警坦承偷拍，遭記一大過與調地處分，移送檢方偵辦。該名男警調職分局在粉專發文「歡迎加入大家庭」。
據了解，分局小編並不知邱姓員警調職原因，經二組提醒當天貼文已刪除，並沒有對男女平權、性別平等工作的貶抑與輕蔑。
屏東縣警局表示，全案發生今年7月，1線4星男警持手機偷拍女警如廁。女警發現後，通報單位主管隊長，在隊長陪同下到婦幼隊報案，全案並報請檢方指揮偵辦。邱姓員警到案後坦承偷拍、懊悔。警詢後依違反刑法妨害秘密與不實影像罪移送檢方偵辦。警方調查，該名警察被調地、記一大過處分。
涉及偷拍的員警其父親也在屏東縣警界服務是2線2星組長，父子現不在同一個分局服務。據了解，有女警看到邱還正常上班都嚇死了。也有看不下去的員警認為，屏東縣警局處理的態度很消極，只為自己官位、批官官相護，讓受害女警情何以堪。
