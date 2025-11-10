台中碩士男搭訕公園正妹要電話失敗 他拍臀洩欲這下糗大
台中市馮姓男子是碩士畢業，今年9月間行經北屯區一處公園時，發現一名妙齡女子在公園內講電話時，馮上前向女子要聯絡方式、電話，遭女子拒絕後，馮趁女子離開時，拍打女子臀部一下，女子嚇壞報警提告性騷，法院審理時，馮雖承認有拍女子臀部，但否認性騷，強調是「要認識她」，一審依性騷法，判拘役50天，可易科5萬元。
判決指出，馮姓男子是碩士畢業，從事自由業，今年9月5日晚間行經北屯區太祥一街與祥順東路的公園時，發現一名妙齡女子正在講電話，馮心生愛慕之意，上前向女子索討聯絡方式。
女子委婉拒絕後，馮趁女子要離開時，從女子背後輕拍女子臀部一下，當場嚇得女子花容失色，報警處理。
警方依違反性騷擾防治法，將馮男送辦，檢方依法偵結，移審台中地院。
台中地院審理時，馮男雖坦承有輕拍女子臀部的行為，但否認是性騷擾，辯稱「只是想認識她」。
法官審酌，馮男行為可議，但考量到此案的犯罪情節、手段，以及產生的危害，加上馮男沒有前科、未坦認犯行等情狀，依法判拘役50天，可易科5萬元，仍可上訴。
