快訊

TPBL／重磅加盟！三上悠亞正式加入夢想家啦啦隊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「財神降臨」：能狠狠賺一筆

蘋果iPhone快充、慢充「誰傷電池」？ 半年實驗結果出爐超驚訝

台中碩士男搭訕公園正妹要電話失敗 他拍臀洩欲這下糗大

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市馮姓男子是碩士畢業，今年9月間行經北屯區一處公園時，發現一名妙齡女子在公園內講電話時，馮上前向女子要聯絡方式、電話，遭女子拒絕後，馮趁女子離開時，拍打女子臀部一下，女子嚇壞報警提告性騷，法院審理時，馮雖承認有拍女子臀部，但否認性騷，強調是「要認識她」，一審依性騷法，判拘役50天，可易科5萬元。

判決指出，馮姓男子是碩士畢業，從事自由業，今年9月5日晚間行經北屯區太祥一街與祥順東路的公園時，發現一名妙齡女子正在講電話，馮心生愛慕之意，上前向女子索討聯絡方式。

女子委婉拒絕後，馮趁女子要離開時，從女子背後輕拍女子臀部一下，當場嚇得女子花容失色，報警處理。

警方依違反性騷擾防治法，將馮男送辦，檢方依法偵結，移審台中地院。

台中地院審理時，馮男雖坦承有輕拍女子臀部的行為，但否認是性騷擾，辯稱「只是想認識她」。

法官審酌，馮男行為可議，但考量到此案的犯罪情節、手段，以及產生的危害，加上馮男沒有前科、未坦認犯行等情狀，依法判拘役50天，可易科5萬元，仍可上訴。

台中市馮姓男子在今年9月間在北屯區一處公園性騷女子，一審判拘役50天。示意圖／AI生成
台中市馮姓男子在今年9月間在北屯區一處公園性騷女子，一審判拘役50天。示意圖／AI生成

性騷擾 提告 台中市

延伸閱讀

國軍上尉臉書開撕 控上校包庇霸凌性騷是「垃圾」全身而退理由曝

男友當面幫陌生女按摩挨告性騷 女友做偽證判得比男友還重

好萊塢男星「鷹眼」遭前中國女友控性騷 傳不雅照

鷹眼驚爆性騷傳不雅照！中國導演女友控訴：情緒失控「跨國戀變調」

相關新聞

台中碩士男搭訕公園正妹要電話失敗 他拍臀洩欲這下糗大

台中市馮姓男子是碩士畢業，今年9月間行經北屯區一處公園時，發現一名妙齡女子在公園內講電話時，馮上前向女子要聯絡方式、電話...

女大生在女廁被偷拍男友當場要求對方刪照片 網友喊：千萬不要

台中一名女大學生前天下午在學校女廁疑被陌生男子偷拍，她男友上網說，已當場要求偷拍狼刪除手機偷拍照片，網友說千萬不要這樣做...

男友當面幫陌生女按摩挨告性騷 女友做偽證判得比男友還重

高雄張姓男子和張姓女友晚上出外散步，認識在長椅休息的陌生女子，3人聊開後，張男卻突然幫女子按摩腳踝，不僅讓女友吃醋，張男...

台電主管強摸女員工胸部 一審認罪、二審竟辯稱「你情我願」判7月

台電公司一名六旬已婚主管在2023年間被年約30多歲的女員工指控，涉在搭車公出時，在車內強行以手身體，壓制她的雙手，讓她...

比「紅姐」更慘！新北男扮女上網騙炮 蒙眼硬咬男網友遭訴

日前「南京紅姐」事件火遍網路，不料台灣有人更慘！新北市一名章姓男子，假扮女性網路交友和一名男網友約炮，外出開房間時竟隱匿...

讀國中女徹夜未歸 台中爸媽清晨找到人 她與男網友摩鐵嘗禁果

台中市蔡姓男子在去年間透過線上遊戲，認識一名讀國中的少女，二人相約在汽車旅館內發生關係，少女父母因女兒徹夜未歸，在外找人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。