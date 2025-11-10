女大生在女廁被偷拍男友當場要求對方刪照片 網友喊：千萬不要

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名女大學生前天下午在學校女廁疑被陌生男子偷拍，她男友上網說，已當場要求偷拍狼刪除手機偷拍照片，網友說千萬不要這樣做，此舉反而讓嫌犯有銷毀證據機會；台中警方表示，已受理此案通知男子到案說明。

女大生說從學校監視器畫面可看到男子早在教室等待女生進廁所，再準備尾隨偷拍，教官找到可疑男子正坐在教室內，已報警處理。

女大生的男友在網路Threads發文說，他當場要求這名男子偷除手機照片，「最好刪乾淨」，他說對方手機內好像不只她女友照片，還有其他人照片。

一名網友說，要求嫌犯刪除手機照片此舉非常不聰明，給犯人刪除照片或換手機的滅證機會，建議等偵查結束後再公審，才能正確保護到他女友。

這名女大生在網路發文說，前天下午3點15分左右，她在學校2樓女廁遭陌生男子偷拍，被發現後該男子沒有離開現場，而是躲回女廁對面無人使用的空教室，經調監視器確認該陌生男子下午一點就已經在該教室等待有女性進入廁所並尾隨偷拍，雖然已經報警，但不排除對方會依然囂張的繼續尾隨偷拍的行為。女大生提醒同學們注意自己的安全。

該所大學昨天說明，前天下午一名女學生向校安中心通報教室前女廁附近出現可疑男子，值班教官立即陪同前往現場，檢視周邊狀況時，發現有男子坐於教室內，教官趨前詢問其身分，男子自稱姓陳。

校安中心隨後調閱監視器畫面，女學生確認可疑男子即為這名自稱陳男者，已報警協處，並偕同女學生至派出所製作筆錄，交由警方偵辦。

校方表示，校園許多地方屬於開放空間，校安中心將加強巡視，同時也呼籲師生看到可疑人士，馬上通報校安中心，以便在第一時間處置及保全證據。

色狼躲在女廁偷拍女大生如廁。示意圖、報系資料照
色狼躲在女廁偷拍女大生如廁。示意圖、報系資料照
一名女大生前天在學校女廁被偷拍，她男友上網說，已當場要求偷拍狼刪除手機偷拍照片，網友說此舉不妥。圖／取自網路Threads
一名女大生前天在學校女廁被偷拍，她男友上網說，已當場要求偷拍狼刪除手機偷拍照片，網友說此舉不妥。圖／取自網路Threads

偷拍 照片 監視器 女廁

