男友當面幫陌生女按摩挨告性騷 女友做偽證判得比男友還重

高雄張姓男子和張姓女友晚上出外散步，認識在長椅休息的陌生女子，3人聊開後，張男卻突然幫女子按摩腳踝，不僅讓女友吃醋，張男也被陌生女告性騷，最後被判處拘役45天定讞，張女當時為替男友脫罪做偽證，被高雄高分院判處徒刑半年，不得易科罰金，刑度比男友還重。

2022年11月20日晚間9時許，張男牽著張女在鹽埕區大義街上散步，行經駁二藝術特區時，兩人便坐在人行道上的木椅休息，當時旁邊還有被害女子在場，張男、張女便與女子搭訕，3人坐在木椅上聊開。

張男自稱會「按摩」，隨即蹲下幫女方按摩腳踝，還順勢按壓女方的小腿，但女方質疑遭張男侵犯，當下馬上制止，還告訴張男「這樣很沒禮貌」。

張女看到男友幫女方按摩，還被女方「投訴」，也氣得跟張男發生爭吵，3人不歡而散後，女方隨即跑到派出所報案，對張男提告性騷。

檢警偵辦時，張男喊冤，稱對方有「微微笑點頭說好」張女也幫張男說話，稱對方當時雖沒回答，但有「很愉悅自然的微笑」、「全程是笑瞇瞇的」。但檢方認為張女是張男女友，本就會維護張男清白，不採信她說法，偵結將張男起訴。

法院審理時，法官認為被害女子隔天有傳訊給張女「真的很沒禮貌，假藉按摩，直接摸腳踝，小腿，很不應該，不是一個正常人有的行為」，張女則回訊「經過你的教育他一定不會再動任何女生的身體了」，可見女方當下、隔天已對張男、張女表達不快之意。

高雄地院法官綜合事證後，認定張男構成性騷，判拘役45天，得易科罰金4萬5000元。張男不服上訴，高雄高分院審理後，仍認定張男構成性騷，維持原判決確定。

不過，張男被告時，張女力挺男友做偽證，直到張男起訴後才改口，檢方依偽證罪另外簽分偵辦，不僅男友被判刑，自己也被依偽證罪嫌起訴。