快訊

會有颱風假嗎？鳳凰侵襲率上升 5縣市機率逾90%

剪接拼接川普演說帶風向…挨轟假新聞 BBC總裁為紀錄片辭職

美國政府史上最長40天關門見轉機！參院達成協議 川普喊「快開門了」

男友當面幫陌生女按摩挨告性騷 女友做偽證判得比男友還重

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄張姓男子和張姓女友晚上出外散步，認識在長椅休息的陌生女子，3人聊開後，張男卻突然幫女子按摩腳踝，不僅讓女友吃醋，張男也被陌生女告性騷，最後被判處拘役45天定讞，張女當時為替男友脫罪做偽證，被高雄高分院判處徒刑半年，不得易科罰金，刑度比男友還重。

2022年11月20日晚間9時許，張男牽著張女在鹽埕區大義街上散步，行經駁二藝術特區時，兩人便坐在人行道上的木椅休息，當時旁邊還有被害女子在場，張男、張女便與女子搭訕，3人坐在木椅上聊開。

張男自稱會「按摩」，隨即蹲下幫女方按摩腳踝，還順勢按壓女方的小腿，但女方質疑遭張男侵犯，當下馬上制止，還告訴張男「這樣很沒禮貌」。

張女看到男友幫女方按摩，還被女方「投訴」，也氣得跟張男發生爭吵，3人不歡而散後，女方隨即跑到派出所報案，對張男提告性騷。

檢警偵辦時，張男喊冤，稱對方有「微微笑點頭說好」張女也幫張男說話，稱對方當時雖沒回答，但有「很愉悅自然的微笑」、「全程是笑瞇瞇的」。但檢方認為張女是張男女友，本就會維護張男清白，不採信她說法，偵結將張男起訴。

法院審理時，法官認為被害女子隔天有傳訊給張女「真的很沒禮貌，假藉按摩，直接摸腳踝，小腿，很不應該，不是一個正常人有的行為」，張女則回訊「經過你的教育他一定不會再動任何女生的身體了」，可見女方當下、隔天已對張男、張女表達不快之意。

高雄地院法官綜合事證後，認定張男構成性騷，判拘役45天，得易科罰金4萬5000元。張男不服上訴，高雄高分院審理後，仍認定張男構成性騷，維持原判決確定。

不過，張男被告時，張女力挺男友做偽證，直到張男起訴後才改口，檢方依偽證罪另外簽分偵辦，不僅男友被判刑，自己也被依偽證罪嫌起訴。

一、二審法院審理後，法官審酌被告張女否認犯行，又未與被害人和解，均判處有期徒刑6月，不得易科罰金，未來若檢方不准張女易服社會勞動，恐面臨坐牢。

張姓男子和女友散步認識一名女子，張男卻當著女友面幫對方按摩腳部，不僅讓女友吃醋，還害自己被告性騷，女友則被依偽證罪起訴且被判刑。駁二特區照。本報資料照片
張姓男子和女友散步認識一名女子，張男卻當著女友面幫對方按摩腳部，不僅讓女友吃醋，還害自己被告性騷，女友則被依偽證罪起訴且被判刑。駁二特區照。本報資料照片

按摩 男友 性騷 被害人 女友

延伸閱讀

好萊塢男星「鷹眼」遭前中國女友控性騷 傳不雅照

與男友口角高雄女酒後從橋上墜河 他借繩索垂降救她受困

鷹眼驚爆性騷傳不雅照！中國導演女友控訴：情緒失控「跨國戀變調」

海關人員涉性騷空服員！偷摸手還要求「下機後單獨檢查」 關務署發聲

相關新聞

男友當面幫陌生女按摩挨告性騷 女友做偽證判得比男友還重

高雄張姓男子和張姓女友晚上出外散步，認識在長椅休息的陌生女子，3人聊開後，張男卻突然幫女子按摩腳踝，不僅讓女友吃醋，張男...

台電主管強摸女員工胸部 一審認罪、二審竟辯稱「你情我願」判7月

台電公司一名六旬已婚主管在2023年間被年約30多歲的女員工指控，涉在搭車公出時，在車內強行以手身體，壓制她的雙手，讓她...

比「紅姐」更慘！新北男扮女上網騙炮 蒙眼硬咬男網友遭訴

日前「南京紅姐」事件火遍網路，不料台灣有人更慘！新北市一名章姓男子，假扮女性網路交友和一名男網友約炮，外出開房間時竟隱匿...

讀國中女徹夜未歸 台中爸媽清晨找到人 她與男網友摩鐵嘗禁果

台中市蔡姓男子在去年間透過線上遊戲，認識一名讀國中的少女，二人相約在汽車旅館內發生關係，少女父母因女兒徹夜未歸，在外找人...

他住公司員工宿舍 清晨醒來驚見被男同事性侵

楊姓男子與男同事一起住在台南市的員工宿舍，他先在深夜爬到同事床上，隔著棉被撫摸其下體，後來又在清晨掀開同事內褲，用手跟嘴...

高雄女酒醉搭錯車 男駕駛以為豔福上門竟載到旅館性侵

高雄一名女子去年4月26日晚間喝醉後誤闖劉姓男子的轎車，劉男見女方爛醉，竟起色心「撿屍」，開車將女方載到汽車旅館性侵，高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。