台電主管強摸女員工胸部 一審認罪、二審竟辯稱「你情我願」判7月

台電公司一名六旬已婚主管在2023年間被年約30多歲的女員工指控，涉在搭車公出時，在車內強行以手身體，壓制她的雙手，讓她無法抵抗後，撫摸她的右側胸部，女員工提告強制猥褻，一審判台電主管7月徒刑，全案上訴台中高分院後，台電主管辯稱是「你情我願」，還稱一審認罪僅為求輕判，二審認定根據行車記錄器錄到的譯文內容，駁回上訴，維持原判。

檢警調查，台電公司一名六旬主管對另名年約30多歲的女員工有好感，涉在2023年7月間，趁開車供出時，在車內以強行用手、身體壓制的方式，控制女員工的雙手，讓女員工無法抗拒後，違背女員工意願，強行觸摸女員工右側乳房，女員工事後向公司提出性騷案件，也提出強制猥褻告訴。

台中地院審理時，因六旬主管坦認犯罪，遭判刑7月，不過該名主管上訴二審時翻供，辯稱一審時是為輕判所以認罪，但他強調案發時是「你情我願」，他早與女員工發生不倫戀，何需對女員工使用暴力襲胸猥褻，雖有道德上的瑕疵，但沒有犯罪。