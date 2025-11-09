快訊

比「紅姐」更慘！新北男扮女上網騙炮 蒙眼硬咬男網友遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

日前「南京紅姐」事件火遍網路，不料台灣有人更慘！新北市一名章姓男子，假扮女性網路交友和一名男網友約炮，外出開房間時竟隱匿男性身分，要求網友戴上眼罩為其口交，直到男網友脫下眼罩驚覺對方竟是個平頭男憤而提告，新北地檢署依強制性交罪將章男起訴。

檢警調查，章男是在今年6月間，透過網路交友軟體「JustDating」，以暱稱「小咪」的女性認識被害人，繼而在明知被害人無意與男性發生性行為下，於同年月27日傍晚，與被害人至樹林某旅社約炮。

案發日當天，被害人早一步至旅社付錢開好房間後，先進入浴室盥洗。約20分鐘後章男抵達，步入房內前，卻先拿出一指眼罩掛在門把上，傳送訊息要求被害人先戴上，使被害人無從辨識其性別。

接著，章男便入房上床，以舌頭及觸摸私處等方式挑逗被害人，為其口交直到射精。雙方完成性行為後，章男終於表示可取下眼罩，此時被害人驚覺對方竟是個頂著大平頭、戴眼鏡的男子，驚呼被騙氣得報警提告。

章男到案後，坦承在交友軟體上的個人檔案選擇女性頁面，且該軟體從註冊之初，便應選擇性別且未開放同性互動，以致被害人從頭到尾都不知道自己男性身分。檢察官還查出，章男是網路騙炮慣犯，早在2022年間便因類似犯行被依強制性交罪判刑2年、緩刑4年，期間付保護管束，不料竟再度犯案。

新北市一名章姓男子，假扮女性網路交友和一名男網友約炮，直至完成性行為後男網友才發現對方是男性憤而提告，新北地檢署依強制性交罪將章男起訴。圖／示意圖，聯合報系資料照片
被害人

