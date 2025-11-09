讀國中女徹夜未歸 台中爸媽清晨找到人 她與男網友摩鐵嘗禁果

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市蔡姓男子在去年間透過線上遊戲，認識一名讀國中的少女，二人相約在汽車旅館內發生關係，少女父母因女兒徹夜未歸，在外找人，清晨才在住處附近的娃娃機店，發現少女與蔡男，少女被帶往驗傷後，被家長發現已與蔡男發生性關係，氣得提告，二審駁回上訴，判蔡3年4月徒刑。

檢警調查，蔡姓男子在去年3月間，透過網路遊戲「WEPLAY」，認識一名年僅13歲讀國中的少女，少女曾穿制服與蔡男見面，蔡男明知少女未成年，但仍在同年6月間，約出少女在台中市一間汽車旅館內發生關係。

少女家長因少女徹夜未歸，四處找人，直至隔天清晨，才在住家附近的娃娃機店，發現蔡男與少女，少女家長帶著少女前往醫院驗傷，少女才坦認已與蔡男合意發生性關係，家長氣得提告蔡男妨害性自主。

蔡男事後寫下悔過書向少女及家長認錯，台中地院審理時，蔡男未與家屬達成和解，法官審酌蔡男領有身心障礙證明，依法判刑3年4月，蔡男認量刑過重，提出上訴。

二審審理期間，蔡男雖以30萬元與被害人達成和解，不過後續未給付賠償金，蔡男辯稱是因祖母遭人詐騙34萬餘元，所以無法給付。

二審審認，蔡男未與被害人達成和解，被害人實際上未獲得來自蔡男任何補償，綜合犯罪情節等情狀，沒有在客觀上足以引起一般同情之處，駁回上訴，維持原判，仍可上訴。

台中市蔡姓男子在去年與國中少女發生性關係，二審判他3年4月徒刑。示意圖／ingimage
