他住公司員工宿舍 清晨醒來驚見被男同事性侵
楊姓男子與男同事一起住在台南市的員工宿舍，他先在深夜爬到同事床上，隔著棉被撫摸其下體，後來又在清晨掀開同事內褲，用手跟嘴包覆含住其下體得逞；台南地院審理時，楊承認犯行並積極與同事達成和解，將他依乘機猥褻及乘機性交罪判刑2年、緩刑3年。可上訴。
判決指出，楊姓男子與男同事一起住在公司位於台南市山上區的員工宿舍，去年6月12日晚間11時許，楊竟趁同事已經熟睡，爬到他床上，隔著棉被以手觸摸同事下體；同事因而驚醒，趕緊翻轉身體繼續裝睡，楊才罷手。
去年6月27日凌晨5時許，楊又趁男同事熟睡，掀開同事棉被、內褲，先以手撫摸，再用嘴巴含住同事下體得逞，直到同事驚醒才罷手；案經同事報警提告，楊在警方詢問時，承認有碰觸同事，但辯稱平常在公司上班時，對方會將他的頭往下壓向下體，互相也會開黃腔。
楊聲稱，其行為只是想要對同事惡作劇；檢方偵訊時，楊改稱第一次只是想叫醒他，單純一時興起開玩笑，第二次也是在開玩笑，他只有用手，可能因為手腳冰涼被誤會用舔的，對方醒來後，在警局因為想盡快和解，才會一直承認，想趕快息事寧人。
法院審理時，楊不再辯解，承認犯行，並積極與同事和解，同事具狀撤回告訴，不再追究；法院審酌，楊的行為嚴重侵害同事性自主權利，影響其人格及心理健全發展，念楊認罪並達成和解，且已履行完畢，堪認甚有悔意。
法院依乘機猥褻罪，將楊判刑7月，乘機性交罪則判刑1年6月，應執行2年；考量其經偵審程序，應知所警惕而無再犯之虞，宣告緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應於判決確定2年內接受性別平等方面法治教育課程3場次。
