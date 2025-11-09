快訊

補充保費根本違憲？本質是保險卻按所得課收…被質疑違反平等原則

大屯火山若噴發威脅北市 50公分火山灰成軍民最大挑戰

鳳凰增強至超級颱風！日氣象廳預測路徑曝 恐這時間登陸台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

他住公司員工宿舍 清晨醒來驚見被男同事性侵

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

楊姓男子與男同事一起住在台南市的員工宿舍，他先在深夜爬到同事床上，隔著棉被撫摸其下體，後來又在清晨掀開同事內褲，用手跟嘴包覆含住其下體得逞；台南地院審理時，楊承認犯行並積極與同事達成和解，將他依乘機猥褻及乘機性交罪判刑2年、緩刑3年。可上訴。

判決指出，楊姓男子與男同事一起住在公司位於台南市山上區的員工宿舍，去年6月12日晚間11時許，楊竟趁同事已經熟睡，爬到他床上，隔著棉被以手觸摸同事下體；同事因而驚醒，趕緊翻轉身體繼續裝睡，楊才罷手。

去年6月27日凌晨5時許，楊又趁男同事熟睡，掀開同事棉被、內褲，先以手撫摸，再用嘴巴含住同事下體得逞，直到同事驚醒才罷手；案經同事報警提告，楊在警方詢問時，承認有碰觸同事，但辯稱平常在公司上班時，對方會將他的頭往下壓向下體，互相也會開黃腔。

楊聲稱，其行為只是想要對同事惡作劇；檢方偵訊時，楊改稱第一次只是想叫醒他，單純一時興起開玩笑，第二次也是在開玩笑，他只有用手，可能因為手腳冰涼被誤會用舔的，對方醒來後，在警局因為想盡快和解，才會一直承認，想趕快息事寧人。

法院審理時，楊不再辯解，承認犯行，並積極與同事和解，同事具狀撤回告訴，不再追究；法院審酌，楊的行為嚴重侵害同事性自主權利，影響其人格及心理健全發展，念楊認罪並達成和解，且已履行完畢，堪認甚有悔意。

法院依乘機猥褻罪，將楊判刑7月，乘機性交罪則判刑1年6月，應執行2年；考量其經偵審程序，應知所警惕而無再犯之虞，宣告緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應於判決確定2年內接受性別平等方面法治教育課程3場次。

楊姓男子與男同事一起住在台南市的員工宿舍，他先在深夜爬到同事床上，隔著棉被撫摸其下體，後來又在清晨掀開同事內褲，用手跟嘴性侵害其下體得逞。本報資料照片
楊姓男子與男同事一起住在台南市的員工宿舍，他先在深夜爬到同事床上，隔著棉被撫摸其下體，後來又在清晨掀開同事內褲，用手跟嘴性侵害其下體得逞。本報資料照片

台南 猥褻

延伸閱讀

高雄女酒醉搭錯車 男駕駛以為豔福上門竟載到旅館性侵

人妻與夫吵架 已婚友帶酒水上門開導 她酒醒下身赤裸遭下藥侵犯

台中變態教練性侵男童還逼童互摸性交 再押2月二審將宣判

新井浩文性侵遭判刑！曾出演《銀魂》活躍影視界 消失7年重返舞台　

相關新聞

他住公司員工宿舍 清晨醒來驚見被男同事性侵

楊姓男子與男同事一起住在台南市的員工宿舍，他先在深夜爬到同事床上，隔著棉被撫摸其下體，後來又在清晨掀開同事內褲，用手跟嘴...

高雄女酒醉搭錯車 男駕駛以為豔福上門竟載到旅館性侵

高雄一名女子去年4月26日晚間喝醉後誤闖劉姓男子的轎車，劉男見女方爛醉，竟起色心「撿屍」，開車將女方載到汽車旅館性侵，高...

人妻與夫吵架 已婚友帶酒水上門開導 她酒醒下身赤裸遭下藥侵犯

台中市張姓男子是已婚人夫，前年間得知一名人妻與丈夫吵架離家，住在一間日租套房內，張隨即帶酒水上門，與人妻及另名友人在套房...

佯稱幫撿手機…卻從後方猥褻外籍女看護 車行老闆被判刑1年10月

基隆一家修車行陳姓老闆與一名外籍女看護攀談後，佯稱其手機掉落在汽車駕駛座下方，請她幫忙取出，趁機從後方猥褻她的身體私密部...

火鍋店開幕妙齡女上門捧場 色老闆灌醉撿屍性侵判刑4年

新北市臧姓男子出資經營火鍋店在前年底開幕，妙齡女性友人應邀上門捧場，慘遭色老闆趁機灌醉撿屍帶返家性侵得逞，因犯後矢口否認...

桃園隱密社區藏老司機愛店 警破門她躲浴簾後嬌喊：在睡覺

丁姓女雞頭重操舊業，在桃園區莊一街、南平路二處隱密社區經營應召站，打著物超所值的煽情廣告吸客，讓老司機流連忘返，桃園警分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。