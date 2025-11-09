高雄女酒醉搭錯車 男駕駛以為豔福上門竟載到旅館性侵

高雄一名女子去年4月26日晚間喝醉後誤闖劉姓男子的轎車，劉男見女方爛醉，竟起色心「撿屍」，開車將女方載到汽車旅館性侵，高雄高分院審理後，依趁機性交罪判3年1月，可上訴。

2024年4月26日晚上8時許，這名女子在高雄市新盛二街一帶叫白牌計程車，卻因酒醉認錯車，將停在附近的劉男誤認為白牌計程車，直接開門坐上後座。

劉男見女方上車後，發現對方爛醉如泥，將過程先分享給好友，問友人「撿屍也會被抓嗎？」好友建議劉男將女方載到派出所，不過劉見女方不醒人事，不顧好友勸阻，直接將女方載往汽車旅館，趁她意識不清涉嫌性侵得逞，還將事後影片傳給好友觀賞。

女方醒來後發現被載到汽車旅館，氣得向警方報案，員警傳喚劉男到案說明，製作筆錄後，依涉嫌強制性交罪，移送高雄地檢署偵查、起訴。

高雄地院審理時，承辦法官審酌他坦承犯行，判處有期徒刑3年4月。劉男不服上訴，稱他不是預謀犯罪，也與隨機惡性重大慣犯有別，且他已賠償19萬元給女方，對方也同意給他緩刑，希望法官給他機會。