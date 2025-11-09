人妻與夫吵架 已婚友帶酒水上門開導 她酒醒下身赤裸遭下藥侵犯

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓男子是已婚人夫，前年間得知一名人妻與丈夫吵架離家，住在一間日租套房內，張隨即帶酒水上門，與人妻及另名友人在套房內喝酒，張待友人離開後，藉口拿包與人妻返回套房內，張與人妻聊天過程中，在酒水內摻入FM2，人妻昏迷後遭張性侵，人妻醒來發現沒穿內褲，懷疑遭侵犯報警，二審駁回上訴，判張8年。

檢警調查，已婚的張姓男子在2023年9月28日，得知一名另名人妻當天與丈夫吵架，住在一間日租套房內，張男佯稱已帶小孩前往探視為由前往，但實際上攜帶酒水到場，張到場後發現，人妻與另名友人在場。

三人在套房內喝酒聊天至隔天凌晨，友人先行返家後，張男以上樓拿取背包為由，再度返回人妻套房內，張男趁人妻不注意時，在酒水內摻放氟硝西泮（俗稱FM2），導致人妻陷入昏迷，張性侵人妻得逞後離開，人妻清醒後發現沒穿內褲，懷疑遭性侵報案。

一審認定，內褲驗出張男DNA，且人妻尿檢有驗出FM2的成分，非人妻平日使用的藥物，以及相關監視器畫面，不採信張男辯稱是與人妻合意發生性行為的說詞，判刑8年，全案上訴二審後，維持原判，仍可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市張姓男子涉在2023年下藥性侵一名已婚人妻，台中高分院判張8年徒刑。示意圖／AI生成
