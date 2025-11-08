快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆一家修車行陳姓老闆與一名外籍女看護攀談後，佯稱其手機掉落在汽車駕駛座下方，請她幫忙取出，趁機從後方猥褻她的身體私密部位。陳男表示只是不小心碰到，矢口否認猥褻，法官日前依強制猥褻罪判陳男有期徒刑1年10月。

基隆地院判決書指出，陳男與被害女看護素不相識，去年11月某日下午，發現她與一名照顧的婆婆河畔散步，他與女子攀談後，佯稱其手機掉落在汽車駕駛座下方，委請女子幫忙取出。

判決書說，陳男引領女子到其經營車行內，趁女子蹲臥在車輛駕駛座後方欲尋找手機之際，違反女子意願，自女子後方為猥褻行為得逞。女子將陳男推開，趁機逃離車行，並致電雇主泣訴，報警處理。警方將他送辦，基隆地檢署將陳男依強制猥褻罪嫌起訴。

陳男矢口否認強制猥褻，辯稱他請她幫忙整理中古車內裝清潔的工作，會給她酬勞，她跟他進車行後，請她幫忙做清潔，她走到右後車門旁邊探頭進去看，她突起身，他的左肩膀有撞到她的右肩膀，她說好痛，就從車行後門跑出去。他當時覺得很納悶，因碰到她的力道沒有很大力，過不到10分鐘，警察就來了。

法官審理指出，陳男經營中古車行，當很重視車行內車輛外觀、內裝清潔，清潔車輛內部，衡情應委請專業或有清潔汽車經驗的人，應無可能隨意於路旁委請不相識者為之，所言悖於常情，認為陳男是以協助拾取手機為由，將女子帶至車行內。

法官審酌陳男為一己性慾，以協助拾取手機為由，將被害女子帶至車行內，違反意願而強制猥褻犯行，侵害女性自主權，嚴重影響女子身心健康，戕害甚鉅，有期徒刑1年10月。全案可上訴。

法官指出，對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法，而為猥褻之行為者，處6月以上5年以下有期徒刑。

佯稱幫撿手機自後方猥褻外籍女看護，車行老闆被判刑1年10月。本報資料照片
車行 猥褻 法官 性騷擾

佯稱幫撿手機…卻從後方猥褻外籍女看護 車行老闆被判刑1年10月

