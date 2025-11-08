快訊

火鍋店開幕妙齡女上門捧場 色老闆灌醉撿屍性侵判刑4年

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市臧姓男子出資經營火鍋店在前年底開幕，妙齡女性友人應邀上門捧場，慘遭色老闆趁機灌醉撿屍帶返家性侵得逞，因犯後矢口否認犯行，新北地院日前依強制性交罪判刑4年，可上訴。

判決指出，從事攝影師的臧姓男子跨行出資在新北市經營火鍋店，前年12月14日晚上6時舉行開幕儀式，1名妙齡女性友人應邀於當晚7時許上門捧場用餐、喝酒，該女喝了韓國燒酒和啤酒，大約晚上9時多快10時，店裡客人和員工都離開了，臧說要再去拿酒時，女子因喝多了，說要離開去北市西門町找朋友、沒有要繼續喝，臧說他也要收店結束了，請女子等他一起離開。

2人離開火鍋店，女子因酒醉只記得叫計程車要去西門町，但依稀只記得臧男好像壓在她身上，她曾說，「不要」但隨即又昏睡過去，等清醒時已是隔天12時許，且醒來地點竟是臧男位於中和住處房間床上，走出房間看見臧男人在客廳，覺得情況不對勁，但又幾乎毫無記憶，連忙說想回家便迅速奪門離開。

女子隔天發現脖子上被種了「草莓」的吻痕，透過手機通訊軟體Line詢問前一晚發生何事，臧男則推說他也喝多不記得了，女子事後告知友人，友人懷疑女子遭臧男撿屍做了不該做的事，陪同至警局報案提告。臧男在警詢及檢方偵查和法院審理時，均矢口否認犯行，強調2人確有發生性行為，是雙方你情我願，並未以暴力強迫。

法官檢視2人及受害女子與友人的對話紀錄，受害女子曾問「是你把我帶去你家的？」，臧亦回以「嗯」，予以默認，還問說，「怎麼辦，妳有吃藥嗎?事後避孕藥有吃嗎？是不是有時效嗎?48還72小時，我不清楚。」法官也認定女子因酒醉後原欲搭乘計程車至西門町找友人碰面，但因酒醉在車程途中昏睡，遭同車臧男改載返家乘機性侵，日前依依強制性交罪判刑4年，仍可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市臧姓男子經營火鍋店前年底開幕，妙齡女性友人應邀上門捧場，慘遭色老闆灌醉撿屍性侵，新北地院日前依法判刑4年。示意圖／Ingimage
新北市臧姓男子經營火鍋店前年底開幕，妙齡女性友人應邀上門捧場，慘遭色老闆灌醉撿屍性侵，新北地院日前依法判刑4年。示意圖／Ingimage

