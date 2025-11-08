桃園隱密社區藏老司機愛店 警破門她躲浴簾後嬌喊：在睡覺

丁姓女雞頭重操舊業，在桃園區莊一街、南平路二處隱密社區經營應召站，打著物超所值的煽情廣告吸客，讓老司機流連忘返，桃園警分局同安派出所據報蒐證，昨午分頭破門，逮12名越南妹及6名男客，警詢後丁女依妨害風化送辦，逾期居留、觀光的越南妹移送專勤隊。

桃園分局說，同安所所長謝惟靈日前接獲情資，多次開設應召站的41歲丁女近2個月在桃園區選擇隱密性高的社區公寓設據點，謝惟靈取得攬客廣告後，分別踩點後向分局行政組陳報，共組專案小組進行監控蒐證。

專案蒐證並掌握應召站及營業時間，昨午2時30分兵分2路持法院核發搜索票同步進行攻堅查緝。員警由A據點毀損的玻璃門潛入直衝二樓，應召女一見員警進門，隨即逃往浴室等多處躲藏，員警逐一搜索見布幕後藏人，大力掀開時，女子竟嬌喊等一下，我在睡覺，警方在此逮7名越南妹及4名男客。

警另於B據點大樓內埋伏時，直等屋內有人外出，隨即一擁而上，將人員推入控制，查獲4女2男客，統計昨午的掃黃行動查獲12名應召女，其中6人已歸化我國，另6人中，5人為逾期居留、1名持14天觀光簽證來台，將依法裁罰，外籍女移送專勤隊收容。