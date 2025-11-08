桃園隱密社區藏老司機愛店 警破門她躲浴簾後嬌喊：在睡覺

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

丁姓女雞頭重操舊業，在桃園區莊一街、南平路二處隱密社區經營應召站，打著物超所值的煽情廣告吸客，讓老司機流連忘返，桃園警分局同安派出所據報蒐證，昨午分頭破門，逮12名越南妹及6名男客，警詢後丁女依妨害風化送辦，逾期居留、觀光的越南妹移送專勤隊。

桃園分局說，同安所所長謝惟靈日前接獲情資，多次開設應召站的41歲丁女近2個月在桃園區選擇隱密性高的社區公寓設據點，謝惟靈取得攬客廣告後，分別踩點後向分局行政組陳報，共組專案小組進行監控蒐證。

專案蒐證並掌握應召站及營業時間，昨午2時30分兵分2路持法院核發搜索票同步進行攻堅查緝。員警由A據點毀損的玻璃門潛入直衝二樓，應召女一見員警進門，隨即逃往浴室等多處躲藏，員警逐一搜索見布幕後藏人，大力掀開時，女子竟嬌喊等一下，我在睡覺，警方在此逮7名越南妹及4名男客。

警另於B據點大樓內埋伏時，直等屋內有人外出，隨即一擁而上，將人員推入控制，查獲4女2男客，統計昨午的掃黃行動查獲12名應召女，其中6人已歸化我國，另6人中，5人為逾期居留、1名持14天觀光簽證來台，將依法裁罰，外籍女移送專勤隊收容。

桃園分局為淨化轄內治安，強力執行靖黃專案，今年度迄今已查獲妨害風化案件39件移送法辦111人，警方將持續加強掃蕩違法場所，全力確保市民擁有一個健康、安全的生活環境。

桃園警分局同安所昨午破獲二處老司機的愛店，總共逮獲丁姓女雞頭、12名越南妹及6名男客，警詢後依妨害風化送辦，越南妹則移送專勤隊。圖／桃園分局提供
桃園警分局同安所昨午破獲二處老司機的愛店，總共逮獲丁姓女雞頭、12名越南妹及6名男客，警詢後依妨害風化送辦，越南妹則移送專勤隊。圖／桃園分局提供
桃園警分局同安所昨午破獲二處老司機的愛店，查獲不少保險套、潤滑油等證物，逮獲丁姓女雞頭、12名越南妹及6名男客，警詢後依妨害風化送辦，越南妹則移送專勤隊。圖／桃園分局提供
桃園警分局同安所昨午破獲二處老司機的愛店，查獲不少保險套、潤滑油等證物，逮獲丁姓女雞頭、12名越南妹及6名男客，警詢後依妨害風化送辦，越南妹則移送專勤隊。圖／桃園分局提供
桃園警分局同安所昨午破獲二處老司機的愛店，總共逮獲丁姓女雞頭、12名越南妹及6名男客，警詢後依妨害風化送辦，越南妹則移送專勤隊。圖／桃園分局提供
桃園警分局同安所昨午破獲二處老司機的愛店，總共逮獲丁姓女雞頭、12名越南妹及6名男客，警詢後依妨害風化送辦，越南妹則移送專勤隊。圖／桃園分局提供

桃園 應召站 越南

延伸閱讀

金山區核子事故防災演練 集合防災社區動起來

桃園南門市場大火災後第2天 受害攤商建議就近開張

桃園南門市場大火 張善政：目標明年春節前讓攤商能做生意

桃園美食｜桃園火車站周邊一次環遊四國！越南河粉、港式茶餐廳、日式關東煮、泰式小吃美食地圖

相關新聞

又是你！日籍公務員「身背4月徒刑」二度偷拍女子裙底遭逮 檢方聲押

日本岩手縣農林水產部公務員佐佐木貴法（33歲）今年6月以觀光名義來台，卻在台北捷運中山站偷拍女子裙底遭逮，被依妨害性隱私...

海關人員涉性騷空服員！偷摸手還要求「下機後單獨檢查」 關務署發聲

媒體報導一名關務署台北關黃姓巡緝課員本月搭機時，疑似對一名空服員性騷擾。關務署台北關今天強調，海關全力配合司法調查，嚴懲...

桃園隱密社區藏老司機愛店 警破門她躲浴簾後嬌喊：在睡覺

丁姓女雞頭重操舊業，在桃園區莊一街、南平路二處隱密社區經營應召站，打著物超所值的煽情廣告吸客，讓老司機流連忘返，桃園警分...

男警偷拍女警如廁2人受害 屏東縣警局：移檢方偵辦、調地記一大過

臉書「靠北Police」發文指稱，偉大國境之南巡佐，四處偷拍女警裙底風光被抓包後偷偷法辦至今沒有更有效治療方法...；屏...

台中男「滴管餵毒」性侵…害死傳播小姐 稱務農不會逃求交保遭駁

台中新社區王姓男子兩度花2萬元找傳播小姐到汽車旅館，拿毒品咖啡包給她施用，卻趁其昏迷時性侵、偷拍，甚至用「滴管」餵毒釀小...

噁男外送員對落單女伸狼爪！當街強吻襲胸 掏30元想當封口費

高雄市一名陳姓男外送員在前金區中央公園見落單女子，竟然尾隨上前趁機強吻、襲胸，還掏出下體逼女子口交，甚至將手伸進女子內褲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。