男警偷拍女警如廁2人受害 屏東縣警局：移檢方偵辦、調地記一大過

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

臉書「靠北Police」發文指稱，偉大國境之南巡佐，四處偷拍女警裙底風光被抓包後偷偷法辦至今沒有更有效治療方法...；屏東縣警局表示，被害女警發現向服務單位隊長反映，全案報請屏東地檢署指揮偵辦，邱姓員警涉違反妨害秘密與不實影像罪函送檢方偵辦，邱姓員警調地並記一大過處分。

警方指出，警紀警辦，接到同仁反映，立即蒐證、調查偵辦與移送，並予調地記一大過處分。

臉書靠北警察發文提到，偉大國境之南巡佐，四處偷拍女警裙底風光被抓包後偷偷法辦至今沒有更有效的治療方法，還放縱你在分局趴趴走，女警們都被嚇死又敢怒不敢言，連大佛縣都敢嗆從警究辦了，阿猴縣敢嗎？等內容。

據了解，全案發生在今年7月，邱姓員警涉用手機偷拍女警上廁所，初步調查，被害女警有2名，被害人發現後向單位主管反映，該單位主管陪同被害人到婦幼隊報案，全案報請屏東地檢署偵辦。

縣警局婦幼隊會同督查科等單位調查，報請屏東地檢署指揮，警詢後邱姓員警涉妨害秘密與不實影像罪函送檢方偵辦。警方事後也對該單位廁所等全面清查，未發現有其他針孔攝影。

行政調查部分，警方表示，召開性騷擾防治審議委員會調查後認定邱姓員警性騷擾案成立。邱姓員警調地並記一大過。

邱姓員警的父親也是警職，邱姓員警調地後派出所同事都是男警沒有女警，父子未在同個分局。據了解，有女警看到邱還正常上班都嚇死了。

屏東縣警察局邱姓員警涉偷拍女警上廁所，被害2名女警報案，警方報請屏東地檢署偵辦，邱姓員警涉違反妨害秘密與不實影像罪移送檢方偵辦後，並調地記一大過處份。記者劉星君／攝影
女警 屏東縣 性騷擾

