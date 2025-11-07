又是你！日籍公務員「身背4月徒刑」二度偷拍女子裙底遭逮 檢方聲押

日本岩手縣農林水產部公務員佐佐木貴法（33歲）今年6月以觀光名義來台，卻在台北捷運中山站偷拍女子裙底遭逮，被依妨害性隱私罪判刑4月徒刑。孰料官司尚未定讞、仍受限制出境的他，昨（6）日下午又在台北市南京西路犯案，被熱心民眾當場逮個正著壓制報警。警方檢視手機赫見不只一名女性被害，警詢後依妨害性隱私罪嫌送辦，士林地檢署複訊後聲請羈押。

大同警方表示，昨天下午5點多接獲報案，指中山捷運站附近南京西路有人偷拍女子裙底，趕抵現場赫然發現嫌犯正是今年6月才因相同案件被送辦的日籍公務員佐佐木貴法。

警方檢視其手機相簿，除了當下偷拍的女子影像，還有多名疑似其他被害女性的照片，數量相當可觀，立即依妨害性隱私現行犯逮捕。

據了解，佐佐木今年6月以觀光名義來台，並順道勘察台灣農業發展，6月8日卻在北捷中山站手扶梯使用GoPro偷拍女子裙底，當場被女子發現並報警。警方查出他為日本岩手縣農林水產部職員，事發後岩手縣政府曾派代表來台公開90度鞠躬道歉。

佐佐木當時被移送士林地檢署偵辦，檢方認定有逃亡之虞聲請羈押獲准，經收押39天後於7月16日起訴，7月22日士林地院裁定以12萬元交保，並限制出境、出海8個月，7月29日一審宣判4月徒刑，可易科罰金。檢方不滿刑度過輕已提出上訴，案件仍在審理中。