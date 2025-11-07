聽新聞
0:00 / 0:00
又是你！日籍公務員「身背4月徒刑」二度偷拍女子裙底遭逮 檢方聲押
日本岩手縣農林水產部公務員佐佐木貴法（33歲）今年6月以觀光名義來台，卻在台北捷運中山站偷拍女子裙底遭逮，被依妨害性隱私罪判刑4月徒刑。孰料官司尚未定讞、仍受限制出境的他，昨（6）日下午又在台北市南京西路犯案，被熱心民眾當場逮個正著壓制報警。警方檢視手機赫見不只一名女性被害，警詢後依妨害性隱私罪嫌送辦，士林地檢署複訊後聲請羈押。
大同警方表示，昨天下午5點多接獲報案，指中山捷運站附近南京西路有人偷拍女子裙底，趕抵現場赫然發現嫌犯正是今年6月才因相同案件被送辦的日籍公務員佐佐木貴法。
警方檢視其手機相簿，除了當下偷拍的女子影像，還有多名疑似其他被害女性的照片，數量相當可觀，立即依妨害性隱私現行犯逮捕。
據了解，佐佐木今年6月以觀光名義來台，並順道勘察台灣農業發展，6月8日卻在北捷中山站手扶梯使用GoPro偷拍女子裙底，當場被女子發現並報警。警方查出他為日本岩手縣農林水產部職員，事發後岩手縣政府曾派代表來台公開90度鞠躬道歉。
佐佐木當時被移送士林地檢署偵辦，檢方認定有逃亡之虞聲請羈押獲准，經收押39天後於7月16日起訴，7月22日士林地院裁定以12萬元交保，並限制出境、出海8個月，7月29日一審宣判4月徒刑，可易科罰金。檢方不滿刑度過輕已提出上訴，案件仍在審理中。
未料，佐佐木在判決尚未定讞、仍受限制出境期間，竟再度於同地偷拍。目前佐佐木已移送士林地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲請羈押。警方表示，將持續追查其手機中其他潛在被害人影像。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言