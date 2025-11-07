噁男外送員對落單女伸狼爪！當街強吻襲胸 掏30元想當封口費

高雄市一名陳姓男外送員在前金區中央公園見落單女子，竟然尾隨上前趁機強吻、襲胸，還掏出下體逼女子口交，甚至將手伸進女子內褲中，嚇得女子尖叫不已，陳男為求女子不要張揚，竟然還當場掏出30元零錢想當封口費，遭女子悍然拒絕，事後陳男遭依強制猥褻、跟蹤騷擾，分別判刑10個月及2個月。

判決書指出，2024年11月24日下午2時許，陳姓男子騎機車到中央公園，將機車暫停在人行道上，見被害女子落單，認有機可乘，先是上前要加女子的Line，接著又藉機撫摸女子的左胸、腰部，沒想到陳男性慾高漲，自行拉下所著褲子拉鍊，露出生殖器，強拉女子的手撫摸。

被害女子控訴，事發當下她看到陳男騎著後座放有外送箱的機車，陳男上前向她攀談要加Line時，突然就親她，還摸她胸部，甚至把手機中拍攝的「屌照」秀給她看，陳男原本還想逼她口交，被她拒絕，陳男便把手伸進她內褲裡，嚇得她大叫喊要報警，陳男才停手跑走。

不過沒多久陳男又騎機車折返，掏出30元要給女子，但同樣遭女子拒絕，事後女子因此事感到害怕，擔心又會在路上遇到變態男外送員，才在親友陪同下報警求助。

事發後陳男順利得逞取得女子的Line，還不斷傳騷擾訊息給被害女子，內容提及「妳棒棒糖喜歡」、「棒棒糖」、「有大支嗎」，更傳送多部A片、自拍生殖器照，讓女子感到十分害怕，但為了能逮到人，女子在親友陪同下刻意不封鎖陳男，希望把陳男釣出來繩之以法。