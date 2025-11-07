快訊

海鷗造成菲律賓188死、鳳凰又將侵襲 菲總統宣布國家災難狀態

MLB／道奇18局大戰原本要換野手投球 山本由伸說：我來投！

6旬檢察官摸帥氣男警大腿還「約泡」 免除職務轉任檢事

弱勢女遭2鄰居輪流性侵…親族冷處理 她被迫懷孕產子嘆：沒人會幫我

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

苗栗一名男子帶有中度智能障礙的友人，到有更嚴重中度智能障礙的女鄰居家，拿A片給她看後不顧其抗拒仍輪流性侵，釀女子懷孕生子。她曾求助，親友卻以都是同村族人沒積極報警，女子更嘆「沒有人會幫助我」。法院一、二審都依加重強制性交罪判酆、風各8年6月、3年1月，仍可上訴。

檢警調查，該男2022年10月晚上10點多帶友人一起到女子住家，由他強脫她褲子後，再和友人前後對女子硬上得逞。

苗栗地院一審時，該男矢口否認犯行，辯稱當天陪風散步至女子外就離去，沒有性交，也不知道女子有中度智能障礙；中度智障男子則坦承犯行，表示友人找他去女子家，用手機出示A片給對方看後，還問她要不要一起做，接著就輪流性侵她。

女子證稱，當晚下班回家被2個男生叫出去聊天，其中1人有戴耳環，對方給他看手機有男生、女生「那個」的影片，還問她要不要一起那個、放進去裡面等語，她拒絕仍被戴耳環的男子脫褲，前後被2名男子性侵，自己有想把他們推走但仍遇害。

直到2023年間女子產下父不詳孩子，社工訪談時她才說出被性侵一事，且女子及其母親都有身心障礙，其母也無保護她能力，另女子被家人發現懷孕後，曾質問耳環男，但經他否認後，家人又擔心雙方都是同住村莊族人就沒報警。

一審認為，女子遇害曾求助，家人因鄰里情誼沒積極協助，也難怪女子在偵訊中曾無奈嘆「沒有人會幫助我。」

一審審酌，該男是智識正常人，卻帶中度智能障礙的友人，前往有更嚴重中度智能障礙的女子家性侵她，依二人以上共同對心智缺陷之人犯強制性交罪判酆8年6月、風3年1月。

2男均不服上訴，耳環男仍維持一審否認答辯，中度智障男則表示自己家境弱勢、誤交損友才觸犯法網，請求減刑；台中高分院二審認為，一審認事用法無違誤、量刑妥適，駁回2人上訴。

酆姓、風姓2名男子到弱勢女鄰居家，竟前後對她性侵得逞，釀對方懷孕產子。示意圖／ingimage
酆姓、風姓2名男子到弱勢女鄰居家，竟前後對她性侵得逞，釀對方懷孕產子。示意圖／ingimage

性侵

延伸閱讀

同住一個屋簷下...性侵酒醉前女友 拚緩刑付了400萬

李施昤喜迎二胎！入住「一晚8.5萬」韓國最貴月子中心　離婚後懷孕掀熱議

國小師明知女童遭父性侵…竟逼她口交錄影留念 求輕判遭駁回

女子約3男做「多人運動」！2男偷拔安全套被控性侵 1男不舉倖免

相關新聞

台中男「滴管餵毒」性侵…害死傳播小姐 稱務農不會逃求交保遭駁

台中新社區王姓男子兩度花2萬元找傳播小姐到汽車旅館，拿毒品咖啡包給她施用，卻趁其昏迷時性侵、偷拍，甚至用「滴管」餵毒釀小...

弱勢女遭2鄰居輪流性侵…親族冷處理 她被迫懷孕產子嘆：沒人會幫我

苗栗一名男子帶有中度智能障礙的友人，到有更嚴重中度智能障礙的女鄰居家，拿A片給她看後不顧其抗拒仍輪流性侵，釀女子懷孕生子...

6旬檢察官摸帥氣男警大腿還「約泡」 免除職務轉任檢事官

6旬檢察官王元隆涉以辦案為由，撫摸年紀差40歲的男警大腿內側、背部，還傳「陪我去泡溫泉」、「肉棒」訊息給對方，男警嚇慌。...

噁男外送員對落單女伸狼爪！當街強吻襲胸 掏30元想當封口費

高雄市一名陳姓男外送員在前金區中央公園見落單女子，竟然尾隨上前趁機強吻、襲胸，還掏出下體逼女子口交，甚至將手伸進女子內褲...

外籍女看護好心想幫他忙遭猥褻…色狼辯她要打工賺錢 法官不信判刑

經營中古車行的陳姓男子，用「幫忙撿手機」，誘騙陌生的外籍看護進入車行強行猥褻。陳男辯稱，是想付費請看護清潔車子，兩人有撞...

大陸民運人士王丹紐約飯店「強吻」學生 遭認定性騷擾…打官司敗訴

大陸民運人士王丹前年被爆料擔任清華大學客座教授期間，在美國紐約旅行時，在飯店強吻李姓學生，清大調查後認定成立性騷擾案件，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。