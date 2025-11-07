弱勢女遭2鄰居輪流性侵…親族冷處理 她被迫懷孕產子嘆：沒人會幫我
苗栗一名男子帶有中度智能障礙的友人，到有更嚴重中度智能障礙的女鄰居家，拿A片給她看後不顧其抗拒仍輪流性侵，釀女子懷孕生子。她曾求助，親友卻以都是同村族人沒積極報警，女子更嘆「沒有人會幫助我」。法院一、二審都依加重強制性交罪判酆、風各8年6月、3年1月，仍可上訴。
檢警調查，該男2022年10月晚上10點多帶友人一起到女子住家，由他強脫她褲子後，再和友人前後對女子硬上得逞。
苗栗地院一審時，該男矢口否認犯行，辯稱當天陪風散步至女子外就離去，沒有性交，也不知道女子有中度智能障礙；中度智障男子則坦承犯行，表示友人找他去女子家，用手機出示A片給對方看後，還問她要不要一起做，接著就輪流性侵她。
女子證稱，當晚下班回家被2個男生叫出去聊天，其中1人有戴耳環，對方給他看手機有男生、女生「那個」的影片，還問她要不要一起那個、放進去裡面等語，她拒絕仍被戴耳環的男子脫褲，前後被2名男子性侵，自己有想把他們推走但仍遇害。
直到2023年間女子產下父不詳孩子，社工訪談時她才說出被性侵一事，且女子及其母親都有身心障礙，其母也無保護她能力，另女子被家人發現懷孕後，曾質問耳環男，但經他否認後，家人又擔心雙方都是同住村莊族人就沒報警。
一審認為，女子遇害曾求助，家人因鄰里情誼沒積極協助，也難怪女子在偵訊中曾無奈嘆「沒有人會幫助我。」
一審審酌，該男是智識正常人，卻帶中度智能障礙的友人，前往有更嚴重中度智能障礙的女子家性侵她，依二人以上共同對心智缺陷之人犯強制性交罪判酆8年6月、風3年1月。
2男均不服上訴，耳環男仍維持一審否認答辯，中度智障男則表示自己家境弱勢、誤交損友才觸犯法網，請求減刑；台中高分院二審認為，一審認事用法無違誤、量刑妥適，駁回2人上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言