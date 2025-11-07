6旬檢察官摸帥氣男警大腿還「約泡」 免除職務轉任檢事官

6旬檢察官王元隆涉以辦案為由，撫摸年紀差40歲的男警大腿內側、背部，還傳「陪我去泡溫泉」、「肉棒」訊息給對方，男警嚇慌。南投地檢署依性騷擾防治法起訴，檢察官評鑑委員會也報請法務部將王移送懲戒。職務法庭今判王免除檢察官職務，轉任台中地檢署檢察事務官，職務編號「A600685」，另裁定王停止職務。

王元隆是司法官班38期結業，喪偶，原任職南投地檢署，因偵辦毒品案而認識被害人。男警年輕帥氣，王藉討論案情，用手撫摸男警背部及大腿偏內側隱私部位，被害人不知所措；王還傳「陪我去泡溫泉」、「以後案子隨你發揮」等訊息給男警，訊息中還有「肉棒」、「補眼睛」等字眼。

檢察官頻示愛，讓年輕男警相當緊張，只好向同事求助。檢察官性騷擾消息曝光後，檢、警議論紛紛，南投地檢署隨即分案調查。

王元隆否認性騷擾，認為是因辦案「得罪警察」才遭報復。檢方表示，除被害人證詞，還查扣手機簡訊等紀錄，性騷擾事證明確，去年5月依性騷擾防治法起訴王，並將他移付評鑑。