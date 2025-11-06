外籍女看護好心想幫他忙遭猥褻…色狼辯她要打工賺錢 法官不信判刑

性騷擾示意圖。圖／聯合報系資料照片

經營中古車行的陳姓男子，用「幫忙撿手機」，誘騙陌生的外籍看護進入車行強行猥褻。陳男辯稱，是想付費請看護清潔車子，兩人有撞到，否認猥褻。法官指陳男說法不符常情，看護也不至於虛構情節自毀清譽，依強制猥褻罪判陳男1年10月徒刑。

檢方起訴陳男去年11月15日下午3時左右，在基隆市田寮河畔，見1名外籍看護陪她照顧的老太太散步，與她攀談後，佯稱要她幫忙撿拾掉落在汽車駕駛座下方的手機時，在她後方，拉開她的外褲褲頭，再將左手伸入她的內褲內觸摸臀部，又用右手伸入內褲觸摸下體，涉犯強制猥褻罪。

基隆地方法院法官審理時，陳男辯稱，她跟這名外籍看護說，要請她幫忙整理中古車內裝的清潔工作。她問要付多少錢，他說先看內裝的情況。她說好，並指最近想要買東西，所以就跟他走進車行。

陳男說，回車行後他用手指著內裝發霉的車，請她先看情況，再請她幫忙清潔。她走到右後車門旁邊，探頭進去看，他在她後面。她起身時，他的左肩膀有撞到她的右肩膀，她說好痛，然後從車行的後門跑出去，過不到10分鐘，警察就來了。

外籍看護證稱，案發當天她帶阿嬤到田寮河散步，從陳男的店的後門經過。陳男要她幫他，說他的手機掉在車子椅子下，因為他的手比較大，無法撿。她進入車行後，陳男打開右後門，她進入車內，拿手機要打開手電筒時，陳男突然拉她的褲子，用手觸摸她的臀部和下體。

看護表示，她叫了好幾次，並用右手肘往後推打陳男，請他離開她。跑出車行後去找奶奶，她沒說發生什麼事，就是哭。後來打電話給「老闆娘」，也只是一直哭。老闆娘很快就來了，但他不太會講中文，所以用GOOGLE翻譯跟老闆娘說，她被性騷擾。

看護的「老闆娘」證稱，雇用這名看護來台灣照顧她的婆婆，接到電話發現她一直哭，以為婆婆跌倒了，趕快過去看。到場看到她坐在婆婆旁邊一直哭，問她發生什麼事情，因為在哭，講不出所以然，只講手機什麼的。

她說，等看護哭完了，情緒緩和一點，才用手機翻譯，意思大概是說，有人請她幫忙撿手機，對方對她做了什麼，她嚇到了，就跑出來哭。她觀察看護當下很緊張、很害怕，手一直抖，甚至當晚還會緊張。

法官指出，陳男經營中古車行，衡情應委請專業或有清潔汽車經驗的人，不可能隨意於路旁，委請不相識的來做。外籍看護正陪雇主的婆婆散步，她要去他處工作牟利也有疑點，陳男的說法悖於常情，難以採信，堪認陳是以協助拾取手機為由，帶她進入車行。

法官說，外籍看護與陳男素不相識，路旁偶然相遇，且是陳男主動引領她進入車內，難認看護有誣陷之意。況且遭受強制猥褻關乎個人名節，若非確有其事，當不至於虛構情節，自毀清譽。又若非親身經歷，如何具體指訴，且有哭泣、恐懼、情緒激動等反應，認定陳男犯行，依強制猥褻罪判刑1年10月。全案可上訴。