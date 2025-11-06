快訊

整理包／普發一萬「幫小孩登記失敗」？登記入帳常見QA及失敗原因破解

爭家產爆殺機？三重男砍姊妹 1人左胸中刀慘死2人傷

補充保費改革惹怒股民！請教一票專家獨漏金管會 衛福部長鬆口保留小確幸

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸民運人士王丹紐約飯店「強吻」學生 遭認定性騷擾…打官司敗訴

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

大陸民運人士王丹前年被爆料擔任清華大學客座教授期間，在美國紐約旅行時，在飯店強吻李姓學生，清大調查後認定成立性騷擾案件，建議自費接受心理諮商與輔導、性別平等教育課程，王丹不服提行政訴訟，台北高等行政法院判決王丹敗訴，可上訴。

王丹2012年8月1日起至2015年7月31日擔任人文社會學系客座助理教授，而清大經由媒體知悉，李爆料王丹於2014年6月6日晚上，在美國紐約某家飯店與他獨處時強吻，疑似師對生性騷擾，清大調查後認定王丹的行為成立未達情節重大的性騷擾，但因王丹已不是在校教職員而無法懲處，而建議王丹應自費接受4次心理諮商與輔導，並接受8小時性別平等教育課程。

王丹不服，提出申復未獲變更，提起訴願，被以清大函文並非行政處分為由，作成不受理決定，王丹再提行政訴訟救濟。

北高行指出，清大的函文已認定王丹成立性騷擾，且實際上已對外發生效力，屬於行政處分無誤。另函文建議王丹應接受4次心理諮商與輔導、8小時性別平等教育課程，是為了協助王丹完成輔導教育措施，避免遭受裁罰，並無制裁王丹的目的，因此不屬於行政罰法所稱具裁罰性質的行政處分，更無後續王丹主張本件行為地不在台灣，不應裁罰及罹於裁罰權時效的問題。

北高行認為，清大的調查報告認定王丹有強吻李，認事用法沒有違誤，也未違反公正客觀義務及有利不利一律注意原則，因此判決王丹敗訴。

李姓男子曾召開記者會，指控遭王丹性騷擾。本報資料照片
李姓男子曾召開記者會，指控遭王丹性騷擾。本報資料照片
民運人士王丹。本報資料照片
民運人士王丹。本報資料照片

王丹 性騷擾 清大

延伸閱讀

紐約首位穆斯林市長 阿拉伯媒體慶賀 曼達尼出生地烏干達受鼓舞

紐約選出首位穆斯林市長 阿拉伯國家媒體慶賀

高雄原生植物園遊樂場傳男大生強吻男童 目擊者：看到難過得想哭

監視器全都錄 80歲翁「假挑水果趁機摸臀」性騷擾判拘役30天

相關新聞

大陸民運人士王丹紐約飯店「強吻」學生 遭認定性騷擾…打官司敗訴

大陸民運人士王丹前年被爆料擔任清華大學客座教授期間，在美國紐約旅行時，在飯店強吻李姓學生，清大調查後認定成立性騷擾案件，...

外籍女看護好心想幫他忙遭猥褻…色狼辯她要打工賺錢 法官不信判刑

經營中古車行的陳姓男子，用「幫忙撿手機」，誘騙陌生的外籍看護進入車行強行猥褻。陳男辯稱，是想付費請看護清潔車子，兩人有撞...

同住一個屋簷下...性侵酒醉前女友 拚緩刑付了400萬

彭姓男子與女友分手，2人仍同居在一個屋簷下的不同房間，彭夜歸發現她泥醉，強行壓制她性侵，被訴乘機性交罪；台北地院審理，彭...

台中男和妙齡女商場共乘電梯…竟公然掏鳥還自慰 下場曝

台中徐姓男子深夜在西屯區老虎城商場，因和1名年輕女子共搭同一班電梯，他竟忍不住突拉下褲子拉鍊，當眾掏出生殖器還自慰，嚇到...

環保署之狼！李健育猥褻性侵4女竟扯酒醉斷片 法院判5年2月

前環境保護署環境督察總隊 （現為環境部環境管理署）總隊長李健育，對3名女秘書、1名女學員猥褻、指侵，多人懾於他是機關最高...

精品大亨迎小三進門、小四又生娃！妻被要求「幫找月嫂」氣到提告

知名精品代理商、惇聚國際執行長洪惇學，因與公司女員工發生婚外情並生下一女，遭妻子提告侵害配偶權。台北地院審理後，認定洪與女員工確實有侵權行為，判決兩人連帶賠償洪妻200萬元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。