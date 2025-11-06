大陸民運人士王丹紐約飯店「強吻」學生 遭認定性騷擾…打官司敗訴

大陸民運人士王丹前年被爆料擔任清華大學客座教授期間，在美國紐約旅行時，在飯店強吻李姓學生，清大調查後認定成立性騷擾案件，建議自費接受心理諮商與輔導、性別平等教育課程，王丹不服提行政訴訟，台北高等行政法院判決王丹敗訴，可上訴。

王丹2012年8月1日起至2015年7月31日擔任人文社會學系客座助理教授，而清大經由媒體知悉，李爆料王丹於2014年6月6日晚上，在美國紐約某家飯店與他獨處時強吻，疑似師對生性騷擾，清大調查後認定王丹的行為成立未達情節重大的性騷擾，但因王丹已不是在校教職員而無法懲處，而建議王丹應自費接受4次心理諮商與輔導，並接受8小時性別平等教育課程。

王丹不服，提出申復未獲變更，提起訴願，被以清大函文並非行政處分為由，作成不受理決定，王丹再提行政訴訟救濟。

北高行指出，清大的函文已認定王丹成立性騷擾，且實際上已對外發生效力，屬於行政處分無誤。另函文建議王丹應接受4次心理諮商與輔導、8小時性別平等教育課程，是為了協助王丹完成輔導教育措施，避免遭受裁罰，並無制裁王丹的目的，因此不屬於行政罰法所稱具裁罰性質的行政處分，更無後續王丹主張本件行為地不在台灣，不應裁罰及罹於裁罰權時效的問題。