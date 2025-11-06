快訊

整理包／普發一萬「幫小孩登記失敗」？登記入帳常見QA及失敗原因破解

爭家產爆殺機？三重男砍姊妹 1人左胸中刀慘死2人傷

補充保費改革惹怒股民！請教一票專家獨漏金管會 衛福部長鬆口保留小確幸

聽新聞
0:00 / 0:00

同住一個屋簷下...性侵酒醉前女友 拚緩刑付了400萬

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

彭姓男子與女友分手，2人仍同居在一個屋簷下的不同房間，彭夜歸發現她泥醉，強行壓制她性侵，被訴乘機性交罪；台北地院審理，彭賠償400萬元與前女友和解，法官判他有期徒刑1年10月，緩刑5年。可上訴。

彭已先付100萬元頭款給前女友，法官同意他緩刑條件，是要自2026年1月起每月5號以前再付前女友12萬5000元，直到付完為止。

彭姓男子與被害人原是男女朋友關係，因故分手後，還是同住在台北市松山區的房子內，但分不同房間睡覺。

2024年5月11日凌晨3時彭返回住處，看見前女友已泥醉在床上休息，擅自進入她的臥室強壓在前女友的身上，利用她因酒醉而不能抗拒，與前女友發生性行為，前女友向檢警提告遭彭性侵害，彭被起訴。

法院開庭，彭在準備程序、審理中都坦承性侵，與被害人供述、搭載被害人返家的廖姓計程車司機、黃姓友人、林姓友人證述相符，法官再依刑事警察局鑑定書、被害人與彭的LINE對話擷圖，認定彭成立犯罪。

法官認為，彭一時失慮犯案，與被害人達成調解，他犯的乘機性交罪法定本刑最輕是3年有期徒刑，與犯罪情狀相衡，情輕法重，可減刑。

判決書指出，彭為滿足慾望造成被害人身心傷害，不過，考量他沒有前案紀錄，目前月薪8萬至9萬元，母親中風需扶養等，依法量刑，宣告緩刑5年，判決確定後要再參與法治教育課程2場次。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

彭姓男子與女友分手，2人仍同居在一個屋簷下不同房間，彭夜歸，發現前女友泥醉，強行對方壓制在床性侵，被訴乘機性交罪。示意圖／Ingimage
彭姓男子與女友分手，2人仍同居在一個屋簷下不同房間，彭夜歸，發現前女友泥醉，強行對方壓制在床性侵，被訴乘機性交罪。示意圖／Ingimage

前女友 被害人 性侵

延伸閱讀

基隆藍營反制大罷免7人均獲緩刑 基檢提2理由決定上訴求翻盤

新竹地檢書記官造假紀錄致管考失真 判1年6月緩刑4年

環保署之狼！李健育猥褻性侵4女竟扯酒醉斷片 法院判5年2月

尖石溯溪害女學生溺斃 武林帖負責人、教練百萬和解換緩刑

相關新聞

大陸民運人士王丹紐約飯店「強吻」學生 遭認定性騷擾…打官司敗訴

大陸民運人士王丹前年被爆料擔任清華大學客座教授期間，在美國紐約旅行時，在飯店強吻李姓學生，清大調查後認定成立性騷擾案件，...

外籍女看護好心想幫他忙遭猥褻…色狼辯她要打工賺錢 法官不信判刑

經營中古車行的陳姓男子，用「幫忙撿手機」，誘騙陌生的外籍看護進入車行強行猥褻。陳男辯稱，是想付費請看護清潔車子，兩人有撞...

同住一個屋簷下...性侵酒醉前女友 拚緩刑付了400萬

彭姓男子與女友分手，2人仍同居在一個屋簷下的不同房間，彭夜歸發現她泥醉，強行壓制她性侵，被訴乘機性交罪；台北地院審理，彭...

台中男和妙齡女商場共乘電梯…竟公然掏鳥還自慰 下場曝

台中徐姓男子深夜在西屯區老虎城商場，因和1名年輕女子共搭同一班電梯，他竟忍不住突拉下褲子拉鍊，當眾掏出生殖器還自慰，嚇到...

環保署之狼！李健育猥褻性侵4女竟扯酒醉斷片 法院判5年2月

前環境保護署環境督察總隊 （現為環境部環境管理署）總隊長李健育，對3名女秘書、1名女學員猥褻、指侵，多人懾於他是機關最高...

精品大亨迎小三進門、小四又生娃！妻被要求「幫找月嫂」氣到提告

知名精品代理商、惇聚國際執行長洪惇學，因與公司女員工發生婚外情並生下一女，遭妻子提告侵害配偶權。台北地院審理後，認定洪與女員工確實有侵權行為，判決兩人連帶賠償洪妻200萬元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。