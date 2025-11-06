同住一個屋簷下...性侵酒醉前女友 拚緩刑付了400萬

彭姓男子與女友分手，2人仍同居在一個屋簷下的不同房間，彭夜歸發現她泥醉，強行壓制她性侵，被訴乘機性交罪；台北地院審理，彭賠償400萬元與前女友和解，法官判他有期徒刑1年10月，緩刑5年。可上訴。

彭已先付100萬元頭款給前女友，法官同意他緩刑條件，是要自2026年1月起每月5號以前再付前女友12萬5000元，直到付完為止。

彭姓男子與被害人原是男女朋友關係，因故分手後，還是同住在台北市松山區的房子內，但分不同房間睡覺。

2024年5月11日凌晨3時彭返回住處，看見前女友已泥醉在床上休息，擅自進入她的臥室強壓在前女友的身上，利用她因酒醉而不能抗拒，與前女友發生性行為，前女友向檢警提告遭彭性侵害，彭被起訴。

法院開庭，彭在準備程序、審理中都坦承性侵，與被害人供述、搭載被害人返家的廖姓計程車司機、黃姓友人、林姓友人證述相符，法官再依刑事警察局鑑定書、被害人與彭的LINE對話擷圖，認定彭成立犯罪。

法官認為，彭一時失慮犯案，與被害人達成調解，他犯的乘機性交罪法定本刑最輕是3年有期徒刑，與犯罪情狀相衡，情輕法重，可減刑。

判決書指出，彭為滿足慾望造成被害人身心傷害，不過，考量他沒有前案紀錄，目前月薪8萬至9萬元，母親中風需扶養等，依法量刑，宣告緩刑5年，判決確定後要再參與法治教育課程2場次。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康