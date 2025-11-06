聽新聞
0:00 / 0:00
同住一個屋簷下...性侵酒醉前女友 拚緩刑付了400萬
彭姓男子與女友分手，2人仍同居在一個屋簷下的不同房間，彭夜歸發現她泥醉，強行壓制她性侵，被訴乘機性交罪；台北地院審理，彭賠償400萬元與前女友和解，法官判他有期徒刑1年10月，緩刑5年。可上訴。
彭已先付100萬元頭款給前女友，法官同意他緩刑條件，是要自2026年1月起每月5號以前再付前女友12萬5000元，直到付完為止。
彭姓男子與被害人原是男女朋友關係，因故分手後，還是同住在台北市松山區的房子內，但分不同房間睡覺。
2024年5月11日凌晨3時彭返回住處，看見前女友已泥醉在床上休息，擅自進入她的臥室強壓在前女友的身上，利用她因酒醉而不能抗拒，與前女友發生性行為，前女友向檢警提告遭彭性侵害，彭被起訴。
法院開庭，彭在準備程序、審理中都坦承性侵，與被害人供述、搭載被害人返家的廖姓計程車司機、黃姓友人、林姓友人證述相符，法官再依刑事警察局鑑定書、被害人與彭的LINE對話擷圖，認定彭成立犯罪。
法官認為，彭一時失慮犯案，與被害人達成調解，他犯的乘機性交罪法定本刑最輕是3年有期徒刑，與犯罪情狀相衡，情輕法重，可減刑。
判決書指出，彭為滿足慾望造成被害人身心傷害，不過，考量他沒有前案紀錄，目前月薪8萬至9萬元，母親中風需扶養等，依法量刑，宣告緩刑5年，判決確定後要再參與法治教育課程2場次。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言