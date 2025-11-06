高雄越式半套店只要1500 員警裝客人按摩完才揭發
高雄市一家越南養生館暗藏春色，不僅提供全身按摩服務，還有「半套」特殊服務，價格只要1500元，2名員警變喬裝成客人上門消費，按摩舒服完立刻拿出搜索票揭發，老闆娘因此遭依犯圖利容留猥褻罪，判處3個月有期徒刑。
判決書指出，2名員警在去年4月25日晚間，喬裝客人前往養生館消費，2人分別讓2小姐帶到包廂內服務，其中一名員警還在按摩後被脫下內褲，讓小姐用按摩油撫摸生殖器，承認接受小姐的半套服務。
員警證稱，一開始都是正常按摩，但按摩快結束時，小姐請他翻到正面，隨後就將他的紙內褲脫掉，並開始半套服務，過程中員警還試探性詢問有沒有「全套服務」，之後才以「軟掉了」、「女朋友在找」為由結束按摩，還因此被小姐虧「緊張什麼？女人不是都一樣？」
養生館武姓老闆娘否認店內有做半套的服務，稱當然她人在越南不在店內，並非是她授意小姐提供半套性服務，向法官喊冤稱店裡都是做「純的」，應徵女服務生時也都會告誡他們不能做半套服務，因此拒絕認罪。
不過根據員警證詞，養生館的女服務生為客人按摩，收費標準是每次1小時收費800元、2小時收費1500元，其中養生館抽3成，其餘7成都是女服務生實拿，至於加價的「半套」服務，價格同樣是1500元。
高雄地院法官審理後認為，養生館武姓老闆娘主觀上具意圖使成年女子與他人為猥褻行為而容留以營利的犯意，因此依圖利容留猥褻罪，處有期徒刑3月，可易科罰金。
