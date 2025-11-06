快訊

樹林柑園工廠大火 鄰近國小師生500人疏散…決定下午停課了

別以為「二代健保補充保費」跟你無關！從案例看上班族、存ETF、房東影響有多大

國民黨新人事 柱系班師回朝、郝龍斌美女智囊掌國際部

高雄越式半套店只要1500 員警裝客人按摩完才揭發

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一家越南養生館暗藏春色，不僅提供全身按摩服務，還有「半套」特殊服務，價格只要1500元，2名員警變喬裝成客人上門消費，按摩舒服完立刻拿出搜索票揭發，老闆娘因此遭依犯圖利容留猥褻罪，判處3個月有期徒刑。

判決書指出，2名員警在去年4月25日晚間，喬裝客人前往養生館消費，2人分別讓2小姐帶到包廂內服務，其中一名員警還在按摩後被脫下內褲，讓小姐用按摩油撫摸生殖器，承認接受小姐的半套服務。

員警證稱，一開始都是正常按摩，但按摩快結束時，小姐請他翻到正面，隨後就將他的紙內褲脫掉，並開始半套服務，過程中員警還試探性詢問有沒有「全套服務」，之後才以「軟掉了」、「女朋友在找」為由結束按摩，還因此被小姐虧「緊張什麼？女人不是都一樣？」

養生館武姓老闆娘否認店內有做半套的服務，稱當然她人在越南不在店內，並非是她授意小姐提供半套性服務，向法官喊冤稱店裡都是做「純的」，應徵女服務生時也都會告誡他們不能做半套服務，因此拒絕認罪。

不過根據員警證詞，養生館的女服務生為客人按摩，收費標準是每次1小時收費800元、2小時收費1500元，其中養生館抽3成，其餘7成都是女服務生實拿，至於加價的「半套」服務，價格同樣是1500元。

高雄地院法官審理後認為，養生館武姓老闆娘主觀上具意圖使成年女子與他人為猥褻行為而容留以營利的犯意，因此依圖利容留猥褻罪，處有期徒刑3月，可易科罰金。

高雄地院。圖／本報資料照
高雄地院。圖／本報資料照

按摩 老闆娘 服務生

延伸閱讀

MG 11月購車優惠開跑！HS最低79.9萬起、ZS最低59.9萬起

2025高雄城市書展登場！全國首輛「書展輕軌列車」即將啟動

補足缺口 高雄小港醫院121年升格重度級急救醫院

議員顏翎熹批評估性專區可行性不透明 嘉市警局長：7成受訪者反對

相關新聞

台中男和妙齡女商場共乘電梯…竟公然掏鳥還自慰 下場曝

台中徐姓男子深夜在西屯區老虎城商場，因和1名年輕女子共搭同一班電梯，他竟忍不住突拉下褲子拉鍊，當眾掏出生殖器還自慰，嚇到...

環保署之狼！李健育猥褻性侵4女竟扯酒醉斷片 法院判5年2月

前環境保護署環境督察總隊 （現為環境部環境管理署）總隊長李健育，對3名女秘書、1名女學員猥褻、指侵，多人懾於他是機關最高...

精品大亨迎小三進門、小四又生娃！妻被要求「幫找月嫂」氣到提告

知名精品代理商、惇聚國際執行長洪惇學，因與公司女員工發生婚外情並生下一女，遭妻子提告侵害配偶權。台北地院審理後，認定洪與女員工確實有侵權行為，判決兩人連帶賠償洪妻200萬元。

女子約3男做「多人運動」！2男偷拔安全套被控性侵 1男不舉倖免

性行為理應是雙方你情我願，「多人運動」更加是要多方都同意。台北1名女子和3名陌生男子在酒吧相遇，4人言談甚歡，女子更明言不排斥多人運動，但必須使用安全套，眾人租房激戰後翌日，女子驚見床上有體液，發現有人在性行為時偷偷拔掉安全套，憤而報警向3人提告。檢察官經跟進後控告其中2名男子，餘下1人因當時不舉而無法進行性行為，因而未被起訴。

小三囂張傳訊自曝姦情 元配怒極提告求償百萬

「我和你老公外遇近3年…」新北市鄭姓女子去年中突然接獲陌生訊息，讓她平靜18年婚姻起風波，獲悉丈夫與小三先後在台中、龜山...

格鬥教練求愛不成性侵女學員 恐嚇「拉你去撞捷運」遭判2年

一名格鬥教練追求女學員不成，深夜將女方強拉至旅館性侵，事後還出言恐嚇「拉你去撞捷運」等語；新北地方法院依強制性交罪，判男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。