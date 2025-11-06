高雄越式半套店只要1500 員警裝客人按摩完才揭發

高雄市一家越南養生館暗藏春色，不僅提供全身按摩服務，還有「半套」特殊服務，價格只要1500元，2名員警變喬裝成客人上門消費，按摩舒服完立刻拿出搜索票揭發，老闆娘因此遭依犯圖利容留猥褻罪，判處3個月有期徒刑。

判決書指出，2名員警在去年4月25日晚間，喬裝客人前往養生館消費，2人分別讓2小姐帶到包廂內服務，其中一名員警還在按摩後被脫下內褲，讓小姐用按摩油撫摸生殖器，承認接受小姐的半套服務。

員警證稱，一開始都是正常按摩，但按摩快結束時，小姐請他翻到正面，隨後就將他的紙內褲脫掉，並開始半套服務，過程中員警還試探性詢問有沒有「全套服務」，之後才以「軟掉了」、「女朋友在找」為由結束按摩，還因此被小姐虧「緊張什麼？女人不是都一樣？」

養生館武姓老闆娘否認店內有做半套的服務，稱當然她人在越南不在店內，並非是她授意小姐提供半套性服務，向法官喊冤稱店裡都是做「純的」，應徵女服務生時也都會告誡他們不能做半套服務，因此拒絕認罪。

不過根據員警證詞，養生館的女服務生為客人按摩，收費標準是每次1小時收費800元、2小時收費1500元，其中養生館抽3成，其餘7成都是女服務生實拿，至於加價的「半套」服務，價格同樣是1500元。