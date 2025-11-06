台中男和妙齡女商場共乘電梯…竟公然掏鳥還自慰 下場曝

台中徐姓男子深夜在西屯區老虎城商場，因和1名年輕女子共搭同一班電梯，他竟忍不住突拉下褲子拉鍊，當眾掏出生殖器還自慰，嚇到女子立刻報案；法院審酌，徐敗壞社會風氣、構成累犯，但事後賠償女子7萬元和解，依公然猥褻罪判他7月，可上訴。

檢警調查，徐男今年5月23日半夜12點多在西屯區商場老虎城內，因和女子共乘同1班電梯，竟公然拉開褲子拉鍊，裸露生殖器後用手撫摸自慰，女子見狀嚇壞立刻報案，警方也查扣電梯監視器畫面將他送辦。

檢方訊時，徐男坦承不諱，與被害女子指證相符，也有監視器畫面等可佐證，偵結依公然猥褻罪嫌起訴他。

台中地院審理查，徐男有多項毒品前科，這次再犯構成累犯，雖考量他前案毒品，和這次犯公然猥褻的罪責不同，但他先前已經入獄執行，接受較嚴格矯正處遇，卻故意再犯本案，自我反省、控管能力不佳，應依累犯加重其刑。