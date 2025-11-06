快訊

中午開始活豬運輸、明凌晨開賣 台中市禁打包營養午餐再一周

DNA在現場！羅浮宮劫案嫌犯曝光 重機網紅曾任博物館保全

高雄林園幼兒園虐童逼青蛙跳、下跪 教育局證實：3家全解約、8人停職

聽新聞
0:00 / 0:00

台中男和妙齡女商場共乘電梯…竟公然掏鳥還自慰 下場曝

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中徐姓男子深夜在西屯區老虎城商場，因和1名年輕女子共搭同一班電梯，他竟忍不住突拉下褲子拉鍊，當眾掏出生殖器還自慰，嚇到女子立刻報案；法院審酌，徐敗壞社會風氣、構成累犯，但事後賠償女子7萬元和解，依公然猥褻罪判他7月，可上訴。

檢警調查，徐男今年5月23日半夜12點多在西屯區商場老虎城內，因和女子共乘同1班電梯，竟公然拉開褲子拉鍊，裸露生殖器後用手撫摸自慰，女子見狀嚇壞立刻報案，警方也查扣電梯監視器畫面將他送辦。

檢方訊時，徐男坦承不諱，與被害女子指證相符，也有監視器畫面等可佐證，偵結依公然猥褻罪嫌起訴他。

台中地院審理查，徐男有多項毒品前科，這次再犯構成累犯，雖考量他前案毒品，和這次犯公然猥褻的罪責不同，但他先前已經入獄執行，接受較嚴格矯正處遇，卻故意再犯本案，自我反省、控管能力不佳，應依累犯加重其刑。

中院審酌，徐男不尊重他人，公然在不特定多數然得以共見共聞場合猥褻，敗壞社會風氣，考量他犯後坦承、態度良好，並以賠償女子7萬元和解，經對方撤告、對量刑無意見等一切情狀，依公然猥褻罪判他3月，得易科罰金。

徐男和女子共乘電梯時，竟掏出生殖器自慰，法院依公然猥褻罪判他3月。示意圖／ingimage
徐男和女子共乘電梯時，竟掏出生殖器自慰，法院依公然猥褻罪判他3月。示意圖／ingimage

猥褻 電梯 生殖器 監視器

延伸閱讀

三芝國小電梯老舊頻故障 議員爭取經費改善

環保署之狼！李健育猥褻性侵4女竟扯酒醉斷片 法院判5年2月

朱學恒猥褻鍾沛君坐牢「表現好」 獲縮刑提早出獄時間點曝光

中企在印尼暴龍懸崖蓋觀光電梯 民眾怒了 當局急喊卡

相關新聞

台中男和妙齡女商場共乘電梯…竟公然掏鳥還自慰 下場曝

台中徐姓男子深夜在西屯區老虎城商場，因和1名年輕女子共搭同一班電梯，他竟忍不住突拉下褲子拉鍊，當眾掏出生殖器還自慰，嚇到...

環保署之狼！李健育猥褻性侵4女竟扯酒醉斷片 法院判5年2月

前環境保護署環境督察總隊 （現為環境部環境管理署）總隊長李健育，對3名女秘書、1名女學員猥褻、指侵，多人懾於他是機關最高...

精品大亨迎小三進門、小四又生娃！妻被要求「幫找月嫂」氣到提告

知名精品代理商、惇聚國際執行長洪惇學，因與公司女員工發生婚外情並生下一女，遭妻子提告侵害配偶權。台北地院審理後，認定洪與女員工確實有侵權行為，判決兩人連帶賠償洪妻200萬元。

女子約3男做「多人運動」！2男偷拔安全套被控性侵 1男不舉倖免

性行為理應是雙方你情我願，「多人運動」更加是要多方都同意。台北1名女子和3名陌生男子在酒吧相遇，4人言談甚歡，女子更明言不排斥多人運動，但必須使用安全套，眾人租房激戰後翌日，女子驚見床上有體液，發現有人在性行為時偷偷拔掉安全套，憤而報警向3人提告。檢察官經跟進後控告其中2名男子，餘下1人因當時不舉而無法進行性行為，因而未被起訴。

小三囂張傳訊自曝姦情 元配怒極提告求償百萬

「我和你老公外遇近3年…」新北市鄭姓女子去年中突然接獲陌生訊息，讓她平靜18年婚姻起風波，獲悉丈夫與小三先後在台中、龜山...

格鬥教練求愛不成性侵女學員 恐嚇「拉你去撞捷運」遭判2年

一名格鬥教練追求女學員不成，深夜將女方強拉至旅館性侵，事後還出言恐嚇「拉你去撞捷運」等語；新北地方法院依強制性交罪，判男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。