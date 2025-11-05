環保署之狼！李健育猥褻性侵4女竟扯酒醉斷片 法院判5年2月

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

前環境保護署環境督察總隊 （現為環境部環境管理署）總隊長李健育，對3名女秘書、1名女學員猥褻、指侵，多人懾於他是機關最高長官被迫隱忍，事後曝光李遭收押、起訴；台中地院審理時，李辯稱「酒醉斷片」，法院以他身為高級文官但行為惡劣，依強制性交等8罪判5年2月，可上訴。

台中地檢署今年4月指揮搜索後將李健育聲押獲准，查出李男2022年6月和女秘書到連江出差，卻在公務車上摸她腹部、手伸入衣服，不顧對方制止竟抓頭強行舌吻十幾秒。

2023年2月，李在環境督察總隊台中辦公室內，亂摸女秘書上胸、鎖骨，就連搭高鐵出差途中，大膽在車廂內用手指伸進對方襯衫扣縫處戳胸，6月到花蓮公務行程下榻飯店期間，從後環抱女子上胸、頭靠她左肩，女子懾於李男總隊長的權威，隱忍屈從多時。

李男同時性騷多位女秘書，還會伸鹹豬手從其領口進入內衣摸胸、正面環抱強吻，或在公務車後座掀開對方衣服，強壓頭部靠近親吻，還用手嘗試進入女子褲頭，到外島出差住民宿時，用雙手抓扶女子頭強吻。

檢方還查出，李2023年4月趁1名女學員拜訪時，邀她到個人休息室內，卻手解開其襯衫扣子摸胸，不顧女子反抗還用另一手伸她褲頭指侵、強吻。

檢方訊時，李僅坦承猥褻，否認性侵，辯稱和女學員是交往關係，除被害女子指證歷歷，有環保署長官也證稱，接獲3名女秘書遇害後，馬上傳LINE向時任環保署長張子敬報告；檢方起訴痛批，李身為單位最高長官，卻利用職務、權威侵犯女同事，重創機關形象，建請法官從重量刑。

台中地院審理時，李男就部分行為否認，辯稱他或因「酒醉記憶斷片」或因「記憶淡忘」，另就其中1名女秘書部分，李視對方為親密家人，因她體態較豐滿，是出於體諒工作辛勞按摩她肩膀，或出於糾正其衣著才觸碰身體。

李男還說，和女學員發展戀情，有經她同意才碰嘴唇，還說當時在首長辦公室內，是女子自行解開衣服，自己只有摸胸沒有性交；中院比對多名被害人證詞、事後傳訊等，不採信李男辯詞。

中院審酌，李男犯後積極和4人達成和解、賠償，堪認有填補損害，但他時任環保署「高級文官」有保持公務員品位義務，和被害人是長官部屬、朋友關係，卻利用上班、出差機會侵犯，行為惡劣，釀4人無法抹滅創傷。

中院審理後依5個強制猥褻、2個利用權勢猥褻罪，及1個強制性交罪等，一共判李健育5年2月徒刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中地院依強制性交等8罪判李健育5年2月，李目前仍在羈押中。圖／本報資料照
