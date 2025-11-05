女子約3男做「多人運動」！2男偷拔安全套被控性侵 1男不舉倖免

性行為理應是雙方你情我願，「多人運動」更加是要多方都同意。台北1名女子和3名陌生男子在酒吧相遇，4人言談甚歡，女子更明言不排斥多人運動，但必須使用安全套，眾人租房激戰後翌日，女子驚見床上有體液，發現有人在性行為時偷偷拔掉安全套，憤而報警向3人提告。檢察官經跟進後控告其中2名男子，餘下1人因當時不舉而無法進行性行為，因而未被起訴。

女方強調需全程戴安全套

台媒於今年10月報道，涉案丘姓、孫姓和馬姓男子在台北市信義區1間酒吧消遣期間認識1名女子，4人一起飲酒聊天，其中1人開口邀請女方發生性行為，女方直言不介意「多人運動」，3男反而猶豫，再三確認女方是否接受，而女方強調前提是全程要戴好安全套。

床上有疑似男性體液

眾人之後前往附近旅館租房狂歡，而女方翌日睡醒，發現3名男子不知所終，但床上有疑似男性體液，她懷疑有人中途偷偷拔掉安全套，大怒報警提告。

2男被控 1男不舉避過官非

警方經調查後找到3男，雙方無法達成和解，台北地檢署認定丘男和孫男違背受害人要求意願，涉嫌干犯「強制性交」罪名；另外孫男被揭趁「多人運動」之際，偷偷拍攝性愛影像，另涉「妨害祕密」罪名，2人一起被控。至於馬男當時未能勃起，無法和受害人發生性行為，所以不獲起訴。

