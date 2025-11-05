精品大亨迎小三進門、小四又生娃！妻被要求「幫找月嫂」氣到提告

知名精品代理商、惇聚國際執行長洪惇學，因與公司女員工發生婚外情並生下一女，遭妻子提告侵害配偶權。示意圖／ingimage

知名精品代理商、惇聚國際執行長洪惇學，因與公司女員工發生婚外情並生下一女，遭妻子提告侵害配偶權。台北地院審理後，認定洪與女員工確實有侵權行為，判決兩人連帶賠償洪妻200萬元。

根據《鏡週刊》報導及判決書內容，洪惇學與妻子結縭多年，育有3名子女。約7年前，洪與一名陳姓女子發生婚外情並生下一女，洪妻當時選擇原諒，並允許丈夫將該名女子與私生女帶回家照顧。未料4年前，洪又與另一名黃姓女員工發展出婚外情，最終也生下一女，食髓知味行徑再度引發婚姻危機。

據了解，洪妻也在公司任職，與黃女、陳女為同事關係，但洪惇學與小三黃女不避嫌，時常一同出席公開活動、在公司內互動親密，令洪妻倍感羞辱。直到前年3月，洪妻查看戶口名簿，赫然發現丈夫已收養黃女所生的女兒，才驚覺丈夫再度出軌。面對同事間的耳語與輿論壓力，洪妻最終選擇提告，要求洪惇學與黃女連帶賠償。

判決書稱，洪惇學曾要求妻子到黃女住處接她，兩人也曾討論安排黃女產後月嫂及外傭事宜；但洪惇學辯稱，妻子曾協助黃女處理待產事宜，表示已接受他與黃女的關係，並無侵害配偶權問題。

但法官審酌後認為，洪妻之所以協助，僅出於顧全家庭與孩子的情感，並不代表對外遇行為「同意」。反觀黃女明知洪已婚，仍與其發生親密關係並生女，甚至公開露面互動親暱，已嚴重侵害洪妻的婚姻權益。法院最終判決洪惇學與黃女須連帶賠償200萬元，全案可上訴。

洪惇學為精品代理商「惇聚國際」執行長，旗下代理多個國際品牌，包括KENZO等，員工超過200人，並多次接受媒體採訪。案件曝光後，業界人士形容，「這已是他第二次高調外遇，這次判200萬算輕的了。」