小三囂張傳訊自曝姦情 元配怒極提告求償百萬

「我和你老公外遇近3年…」新北市鄭姓女子去年中突然接獲陌生訊息，讓她平靜18年婚姻起風波，獲悉丈夫與小三先後在台中、龜山頂級汽車旅館及租屋處多次上床，怒告2人侵害配偶權求償百萬，桃園地院民事庭審結，判2人應連帶賠償元配35萬元。

鄭女主張，她與許姓丈夫於2006年4月25日結婚，並育有2女，婚姻關係已逾18年。然而，丈夫卻在2022年間因工作認識張姓女子，2人明知許男已婚，仍開始交往；這段不倫關係持續到2023年底或2024年初才分手，交往期間發生多次逾越正常男女分際行為，共同侵害元配的配偶權，並造成她精神痛苦，請求連帶賠償100萬元。

被告許男坦承有婚外情；張姓小三則辯稱，確實與許男曾發生過性行為，但並不像鄭女所說的「多次」，原告鄭女並未充分舉證來證明自己所受的損害，就算真有損害，從鄭女當時的反應來看，損害的程度也不嚴重，因此原告要求的精神賠償金明顯過高。

然而，法院採信鄭女提供她與丈夫許男的對話錄音譯文作為證據，內容顯示許男在妻子鄭女追問下，坦承與張女發生關係的次數與地點，包括2023年3月21日下台中，回到林口又去總裁行館，至於其他多次都在張女租屋處；許男坦承「半年齁，半年應該7、8次了吧。」法院認定這段對話是在元配追問下自然回覆，具高度可信度，確認許男與張女間確曾多次發生性行為，斥責張女辯稱非多次性行為的說詞是「避重就輕」。

至於張女辯稱，鄭女在得知丈夫有婚外情的反應，顯示其所受損害程度輕微，不該請求高額精神慰撫金，不過法院認為，元配當時對張女表示「不生氣、只想離開」，可能是為了避免示弱或繼續對話，以瞭解詳情而刻意隱藏情緒，實屬人之常情。反觀看元配與丈夫的對話錄音，可見其對時間、地點、次數逐一細問、反覆確認，顯然已陷入強烈精神痛苦。