格鬥教練求愛不成性侵女學員 恐嚇「拉你去撞捷運」遭判2年

一名格鬥教練追求女學員不成，深夜將女方強拉至旅館性侵，事後還出言恐嚇「拉你去撞捷運」。示意圖／AI生成

一名格鬥教練追求女學員不成，深夜將女方強拉至旅館性侵，事後還出言恐嚇「拉你去撞捷運」等語；新北地方法院依強制性交罪，判男子有期徒刑2年。

根據新北地方法院10月30日判決，一名男性格鬥教練對女學員心生愛慕，但追求未果。民國112年2月某天深夜，男子謊稱有要事須在隱蔽場所討論，在捷運站前將女學員強拉至附近旅館內，無視女方抵抗，性侵得逞。

事後男子還前往女學員住處，恫嚇「恨不得殺了你、要拉你去撞捷運」等恐怖言論；之後，男子仍不斷以LINE傳訊息「這輩子別想離開我、我一定會動手你無法阻止我」騷擾恐嚇，讓女方心生畏懼。

法官表示，男子為滿足私慾侵犯女方性自主權，但考量男子患有注意力不足症及其他雙相情緒障礙症等精神疾病，且在審理時坦承犯行並與女方達和解，因此依刑法第59條減輕其刑，依強制性交罪處有期徒刑2年；另涉2項恐嚇危害安全罪，各處有期徒刑2月，如易科罰金，以新台幣1000元折算一日。

另外，男子雖與女方達和解，並以須照顧父親為由請求緩刑，但法官指出，女方曾明確表達不願給男子緩刑機會，足見男子對女方造成的心理創傷，並未因金錢賠償而獲填補，且男子一度在警詢時否認犯行，法官認為仍應執行刑罰，才能有教化警惕效果，因此不予緩刑。全案可上訴。