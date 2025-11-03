快訊

彰化色警受訓惹事 竟在宿舍偷拍女警裸體當場遭同事活逮

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

警政署上月31日在新竹縣舉辦安全駕駛課程，未料彰化縣警察局一名陳姓色警，竟在警政署安排的宿舍偷拍女警赤裸畫面，當場遭女警抓包送辦。新竹縣警察局證實，全案已依妨害秘密罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

據了解，彰化縣警察局陳姓警員10月31日前往新竹縣參加警政署舉辦的安全駕駛課程，男女警均入住中國科大新竹校區宿舍，陳姓警員疑趁女警脫衣時，以手機拍攝女警私密畫面，女警察覺異狀後當場大叫，陳姓警員當場遭逮。

新竹縣新湖警分局獲報後前往現場，當場查扣手機等相關證物，警方訊後已依妨害秘密罪嫌移送新竹地檢署偵辦。至於是否有其他女警受害以及陳姓員警是否有散布影像等行為，仍待後續調查釐清。

新竹縣警察局證實此事，但強調該案已進入偵查階段，目前偵查不公開，對於詳細案情不便回應。

警政署上月31日在新竹縣舉辦安全駕駛課程，未料彰化縣警察局一名陳姓色警，竟在警政署安排的宿舍偷拍女警赤裸畫面。記者黃羿馨／攝影
警政署上月31日在新竹縣舉辦安全駕駛課程，未料彰化縣警察局一名陳姓色警，竟在警政署安排的宿舍偷拍女警赤裸畫面。記者黃羿馨／攝影

