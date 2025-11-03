彰化員警赴竹縣受訓 涉偷拍女警私密照遭送辦
彰化縣警局陳姓員警日前至竹縣參加警政署課程，涉在宿舍內以手機偷拍女警私密照，因女警當場發現並大聲呼喊而遭逮。檢警今天表示，全案依妨害秘密罪嫌移送竹檢偵辦。
檢警調查，彰化縣警察局1名陳姓員警於10月31日前往新竹縣參加警政署舉辦的安全駕駛課程，男女員警均入住中國科技大學新竹校區宿舍，陳姓員警趁女警未注意時，涉以手機拍攝女警私密照片，女警察覺異狀後當場大叫，陳姓員警遭逮。
新竹縣警方獲報後前往現場，並查扣相關手機與證物，全案依妨害秘密罪嫌移送新竹地檢署偵辦；至於陳姓員警是否有散布影像等行為，仍待後續調查釐清。
對此，彰化縣警察局長陳明君告訴中央社記者表示，得知消息後立即派員會同新竹警方依法查辦，後續召開考績會進行檢討，如違反相關風紀將懲處。
