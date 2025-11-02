快訊

台南7旬服務員涉嫌猥褻教養院女住民 法院判刑8月並賠償40萬元

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

74歲陳姓男子利用擔任台南市一間教養院生活服務員的機會，將有身心障礙的女住民帶到浴室，撫摸胸部得逞；院內人員見2人不見，四處尋找發現陳的犯行，陳從警方詢問到法院審理均認罪，台南地院依乘機猥褻罪判刑8月，民事部分，台南簡易庭再判決要賠償40萬元。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，台南市永康區一間教養院74歲陳姓男子利用擔任生活服務員的機會，明知院內女性住民領有重度身心障礙證明，仍在2023年7月14日中午12時許，將女子帶到浴室撫摸胸部猥褻得逞；教養院人員見2人不見蹤跡，尋找後發現人在浴室。

陳姓男子事發後，當天就以行為不檢、損害教養院名義及服務使用者權益等原因請辭，偵訊時，陳承認犯行，檢察官依乘機猥褻罪嫌提起公訴；法院審理時，陳認罪，法院以簡式審判程序審理，認定犯行明確。

法院審酌，陳利用擔任教養院生活服務員機會，未能克制性衝動，趁被害人不知抗拒而做出猥褻行為，考量其前科素行、犯罪動機、手段、目的、智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀，依乘機猥褻罪判刑8月。

民事部分，被害人法定代理人主張陳姓男子侵害被害人性自主權、身體隱私權，依侵權行為法律關係請求賠償40萬元。

台南地院台南簡易庭開庭時，陳姓男子未出庭，亦未提出書狀聲明或陳述；法院認為，陳已侵害被害人性自主權、身體隱私權，自應負侵權行為損害賠償責任，審酌兩造身分、教育程度、經濟能力、社會地位，被害人所受精神痛苦等，認定陳給付精神慰撫金40萬元尚屬適當。

74歲陳姓男子利用擔任台南市一間教養院生活服務員的機會，將有身心障礙的女住民帶到浴室，撫摸胸部得逞。本報資料照片

台南 猥褻 被害人

