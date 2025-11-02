雲林斗南夜市出現「襲胸狼」多人受害 警逮一嫌送辦

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣斗南鎮規模最大的「斗南夜市」近來驚傳出現襲胸狼，在擁擠人群中，對身旁的人不經意伸出鹹豬手襲胸摸臀，昨天有民眾在臉書貼出疑為色狼阿北的照片，指控自己家人被襲胸摸臀，提醒大家留意。沒想到引來大批受害者留言。斗南警分局今天循線逮捕這名襲胸男，依性騷擾防治法移送雲林地檢偵辦。

臉書社團「斗南人(讚)出來」昨天網友貼文指出，他爸媽昨晚帶著家人去斗南夜市，一家人開心廼夜市，卻發生讓人憤怒又難過的事，擁擠的人潮中，他家妹妹遭到一名男子疑似襲胸性騷擾的行為，嚇壞了大家，心情大受影響。

這名網友說，上次是偷摸臀部，這次是襲胸，他們懷疑是一位年約六十多歲的禿頭老杯杯，擠在人群中不經意作出讓人不舒服的動作，犯行得逞後鑽進人潮中離開。提醒所有家長要特別留意家人安全、保持警覺，性騷擾無論對象年齡大小、性別如何，都不應被忽視或容忍，希望警方能加強夜市巡查，避免類似的事情再度發生。

貼文一出，引起不少民眾回應，有人留言「我也是當事人之一，正在警察局做筆錄中，會提告」、「今天也被他襲擊臀部，感覺是裝作不經意用手不小心撞到，後面還聽到他還襲擊小孩，真的太可惡！」。

有網友把這名疑為襲胸狼的照片貼網，斗南警分局表示，被害人指稱逛夜市途中，感覺有人故意觸摸屁股，趕緊轉身查看並大聲斥喝，路人也協助報案。警方已循線將該名中年男子逮捕到案，訊後依性騷擾防治法移送雲林地檢偵辦。

雲林斗南夜市出現襲胸狼，被人發現拍照貼網，警方循線逮捕將他移送法辦。記者蔡維斌／翻攝
雲林斗南夜市出現襲胸狼，被人發現拍照貼網，警方循線逮捕將他移送法辦。記者蔡維斌／翻攝

性騷擾 夜市 家人

